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Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику

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Мальдіви, Четвер 02 грудня 2021 12:33
Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Старша дочка Олі Полякової Маша стала вельми успішним блогером і активно веде свою сторінку і спілкується з підписниками. 16-річна дівчина порадувала фоловерів новим фото в купальнику, зробленому під час недавнього відпочинку з сім'єю на Мальдівах.

Ефектний кадр вона оприлюднила у своєму Instagram.

Юна красуня позує в незвичайному цілісному купальнику з тваринним принтом в смужку і довгими рукавами, демонструючи стрункі ноги і тонку талію.

Маша зображена на тлі блакитного океану - дівчина стоїть, спираючись спиною об дерев'яний стовп і задумливо дивлячись убік. Її розкішне довге волосся красиво спадає на одну сторону.

Всупереч своєму звичаю, на цей раз Полякова-молодша не стала наносити макіяж.

Кров з молоком: Маша Полякова похвалилася розкішною фігурою в незвичайному купальнику

Маша Полякова показала витончену фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я знайшла для себе ідеальний купальник. Я дуже мучуся від того, що згораю і саме тому хочу порадити ідеальний купальник, він працює як 50 spf крем і захищає вашу ніжну шкіру", - поділилася задоволена блогерка.

Деякі користувачі мережі порахували, що струнка фігура Маші – фотошоп, проте інші засипали її компліментами і в черговий раз відзначили схожість із зірковою мамою.

  • Ну що за Краса? Не можу відірвати погляд вже котру годину
  • Зараз би говорити про прийняття себе, і в той же час фотошопити фотки
  • Кров з молоком, копія мами
  • Яка красуня
  • Красуня і фігуриста в маму!!! Модель!
  • Красива, вся у маму
  • Красуня мамина
  • Дуже красива, ніжна, молоденька дівчина. Всяких невихованих дур не слухай

Раніше Оля Полякова зачарувала рідкісними фото з чоловіком і доньками з відпочинку на Мальдівах - співачка майже не показує свого чоловіка Вадима.

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Оля Полякова Маша Полякова
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