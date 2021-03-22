Крута компанія: Мішина з Еллертом і дітьми показала, як виглядає весняне щастя
Ксенія Мішина зі своїм обранцем, переможцем проекту Холостячка Олександром Еллертом намагається як можна більше часу проводити разом. Навіть щільний графік і постійні зйомки, включаючи роботу за кордоном, не заважають закоханим насолоджуватися один одним. Вони із задоволенням гуляють разом із сином актриси Платоном і дочкою шоумена – Елею. Так, Олександр поділився шматочком сімейного щастя з підписниками та оригінальним фото з найулюбленішими.
В об'єктиві фотографа – Ксенія, Олександр, Еля і Платон, а фотопортреть щасливого квартету Еллерт опублікував на сторінці в Instagram.
Сашко знімає веселу компанію з "висоти" - в кадрі всі посміхаються і мружаться від сонця, також позначена локація – Київське море.
"Вкрутив лампочку на весну",- оригінально підписав сімейний портрет Олександр.
Ксенія Мішина та Олександр Эллерт з ждетьми ражуются приходу весни (фото: instagram.com/ellert_a)
Шанувальники оцінили фото щасливої великої родини і не стримували бажання робити компліменти.
- Яка класна сім'я
- Красивущі
- Неперевершені такі
- Щасливі
- Які ж ви класні
- Крута компашка
- Позитивні, щасливі
- Справжня сім'я, яка цим фото зарядили позитивом і гарним настроєм на цілий день
- Яка мила пара
- Крута, класна сімейка
Нагадаємо, що раніше КсеніяМішина висловилася про проект "Холостяк" та його учасницях.