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Крута компанія: Мішина з Еллертом і дітьми показала, як виглядає весняне щастя

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 15:39
Крута компанія: Мішина з Еллертом і дітьми показала, як виглядає весняне щастя Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/dominic_ana_photographer)
Автор: Lite

Ксенія Мішина зі своїм обранцем, переможцем проекту Холостячка Олександром Еллертом намагається як можна більше часу проводити разом. Навіть щільний графік і постійні зйомки, включаючи роботу за кордоном, не заважають закоханим насолоджуватися один одним. Вони із задоволенням гуляють разом із сином актриси Платоном і дочкою шоумена – Елею. Так, Олександр поділився шматочком сімейного щастя з підписниками та оригінальним фото з найулюбленішими.

В об'єктиві фотографа – Ксенія, Олександр, Еля і Платон, а фотопортреть щасливого квартету Еллерт опублікував на сторінці в Instagram.

Сашко знімає веселу компанію з "висоти" - в кадрі всі посміхаються і мружаться від сонця, також позначена локація – Київське море.

"Вкрутив лампочку на весну",- оригінально підписав сімейний портрет Олександр.

Крута компанія: Мішина з Еллертом і дітьми показала, як виглядає весняне щастя

Ксенія Мішина та Олександр Эллерт з ждетьми ражуются приходу весни (фото: instagram.com/ellert_a)

Шанувальники оцінили фото щасливої великої родини і не стримували бажання робити компліменти.

  • Яка класна сім'я
  • Красивущі
  • Неперевершені такі
  • Щасливі
  • Які ж ви класні
  • Крута компашка
  • Позитивні, щасливі
  • Справжня сім'я, яка цим фото зарядили позитивом і гарним настроєм на цілий день
  • Яка мила пара
  • Крута, класна сімейка

Нагадаємо, що раніше КсеніяМішина висловилася про проект "Холостяк" та його учасницях.

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