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"Крута красуня": розкута Каменських спокусила елегантною зухвалістю і блиснула формами в топі

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Четвер 16 вересня 2021 13:42
"Крута красуня": розкута Каменських спокусила елегантною зухвалістю і блиснула формами в топі Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських не звикла залишати шанувальників без свіжого контенту в соцмережах - вона активно розвиває особистий блог і тримає фанів в курсі всіх подій в її житті. Зірка любить провокувати фоловерів, періодично підкидаючи їм хмизу у багаття у вигляді пікантних кадрів, які ті з ентузіазмом приймаються обговорювати.

Але цього разу Настя вирішила обійтися без еротичного контенту і показала в Instagram відразу кілька спокусливих луків, адже зараз вона активно задіяна в зйомках і її творче життя насичене гучними подіями, так що нудьгувати зірці не доводиться.

Наприклад, вона продемонструвала одночасно строгий і сексуальний образ для гіпершоу "Маска" на каналі "Україна" – глядачі і учасники знову побачать співачку в ролі зіркового детектива.

Настя одягалася в смугастий чорний костюм-двійку: штани кльош, які підкреслили її апетитні округлі стегна, жилет з перламутровими гудзиками, під який зірка одягла білу сорочку, а талію вона виділила ланцюжком з перлами, з якого викладений її сценічний псевдонім - NK. Ще один помітний елемент строго образу артистки - краватка винного відтінку.

Каменських обрала укладання з ефектом мокрого волосся, макіяж – з акцентом на очі. Вона ефектно знімає сонячні окуляри в білій оправі і з викликом дивиться в камеру.

Коментатори під ефектним відео оцінили одночасно зухвалий і елегантний образ Насті.

  • Шикарна
  • Зухвала
  • Крута красуня
  • Богиня
  • Дуже сексуальна
  • Бомба
  • Ех, заздрю Потапу
  • Вогонь, жінка супер
  • Бомбічний прикид, вам дуже личить

Також Настя вирішила побалувати шанувальників фото на яхті. Знімки були зроблені під час святкування дня народження Каті Осадчої – іменинниця та її зіркові гості встигли застати останні теплі майже літні дні в столиці.

Для торжества співачка вибрала total white-образ, адже таким був дрес-код вечірки. Коротка кофтинка-топ з довгим рукавом і штани, копиця пишних кучерів і легкий макіяж підкреслив природну красу, браслети на зап'ястях і акуратний перловий поясок на талії неймовірно личили зірці.

&quot;Крута красуня&quot;: розкута Каменських спокусила елегантною зухвалістю і блиснула формами в топі

&quot;Крута красуня&quot;: розкута Каменських спокусила елегантною зухвалістю і блиснула формами в топі

Настя Каменських показала свій образ для тіла осені (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кожен новий день. Заново закохуватися в життя", - написала під фото життєрадісна зірка.

До слова, в ефірі "Маски" Настя буде блищати в розкішних і ефектних вбраннях, які незабаром глядачі зможуть оцінити на власні очі, а поки вона публікує знімки в соцмережах і дражнить шанувальників.

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