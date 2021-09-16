"Крута красуня": розкута Каменських спокусила елегантною зухвалістю і блиснула формами в топі

Настя Каменських не звикла залишати шанувальників без свіжого контенту в соцмережах - вона активно розвиває особистий блог і тримає фанів в курсі всіх подій в її житті. Зірка любить провокувати фоловерів, періодично підкидаючи їм хмизу у багаття у вигляді пікантних кадрів , які ті з ентузіазмом приймаються обговорювати.

Але цього разу Настя вирішила обійтися без еротичного контенту і показала в Instagram відразу кілька спокусливих луків, адже зараз вона активно задіяна в зйомках і її творче життя насичене гучними подіями, так що нудьгувати зірці не доводиться.

Наприклад, вона продемонструвала одночасно строгий і сексуальний образ для гіпершоу "Маска" на каналі "Україна" – глядачі і учасники знову побачать співачку в ролі зіркового детектива.

Настя одягалася в смугастий чорний костюм-двійку: штани кльош, які підкреслили її апетитні округлі стегна, жилет з перламутровими гудзиками, під який зірка одягла білу сорочку, а талію вона виділила ланцюжком з перлами, з якого викладений її сценічний псевдонім - NK. Ще один помітний елемент строго образу артистки - краватка винного відтінку.

Каменських обрала укладання з ефектом мокрого волосся, макіяж – з акцентом на очі. Вона ефектно знімає сонячні окуляри в білій оправі і з викликом дивиться в камеру.

Коментатори під ефектним відео оцінили одночасно зухвалий і елегантний образ Насті.

Шикарна

Зухвала

Крута красуня

Богиня

Дуже сексуальна

Бомба

Ех, заздрю Потапу

Вогонь, жінка супер

Бомбічний прикид, вам дуже личить

Також Настя вирішила побалувати шанувальників фото на яхті. Знімки були зроблені під час святкування дня народження Каті Осадчої – іменинниця та її зіркові гості встигли застати останні теплі майже літні дні в столиці.

Для торжества співачка вибрала total white-образ, адже таким був дрес-код вечірки. Коротка кофтинка-топ з довгим рукавом і штани, копиця пишних кучерів і легкий макіяж підкреслив природну красу, браслети на зап'ястях і акуратний перловий поясок на талії неймовірно личили зірці.

Настя Каменських показала свій образ для тіла осені (фото: instagram.com/kamenskux)

"Кожен новий день. Заново закохуватися в життя", - написала під фото життєрадісна зірка.