Крута парочка: Лілія Ребрик захопила мережу незвичайним селфі з чоловіком

Лілія Ребрик показала, що любов Андрія Дикого не знає перешкод: чоловік обожнює провідну навіть з рудим волоссям і в халаті.

На селфі ведуча з'явилася в незвичному образі: руде волосся, пластикові сережки, халат. Вся справа в тому, що зараз Лілія знімається в новому проекті. Цей образ насправді - персонаж Галя, яку вона грає. Андрія Дикого не злякав навіть незвичайний яскравий макіяж Лілії, він притискається до коханої.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія - у понеділок! Дуже хвилюючий був цей тиждень прем'єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюсь, полюбилися герої? Галя, як бачите, не не такою вже й балуваною! Що вам у ній подобається, а що б змінили?", - поцікавилася під селфі ведуча.

Шанувальники засипали і Лілію, і її Галю компліментами - вони зізналися, що з великим задоволенням дивляться новий серіал Ребрик.