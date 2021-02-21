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Крута парочка: Лілія Ребрик захопила мережу незвичайним селфі з чоловіком

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 11:07
Крута парочка: Лілія Ребрик захопила мережу незвичайним селфі з чоловіком Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Лілія Ребрик показала, що любов Андрія Дикого не знає перешкод: чоловік обожнює провідну навіть з рудим волоссям і в халаті.

Лілія запостила смішний знімок з Андрієм у своєму Instagram.

На селфі ведуча з'явилася в незвичному образі: руде волосся, пластикові сережки, халат. Вся справа в тому, що зараз Лілія знімається в новому проекті. Цей образ насправді - персонаж Галя, яку вона грає. Андрія Дикого не злякав навіть незвичайний яскравий макіяж Лілії, він притискається до коханої.

Крута парочка: Лілія Ребрик захопила мережу незвичайним селфі з чоловіком

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Половина "З ким поведешся" вже позаду. Наступна серія - у понеділок! Дуже хвилюючий був цей тиждень прем'єри для мене! Дивитеся? Подобається вам? Сподіваюсь, полюбилися герої? Галя, як бачите, не не такою вже й балуваною! Що вам у ній подобається, а що б змінили?", - поцікавилася під селфі ведуча.

Шанувальники засипали і Лілію, і її Галю компліментами - вони зізналися, що з великим задоволенням дивляться новий серіал Ребрик.

Нагадаємо, раніше Ребрик шокувала фанатів своїм новим кольором волосся.

Також Лілія відкрила, нарешті, таємницю, чим займаються ведучі під час реклами на тб: Ребрик показала відео.

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