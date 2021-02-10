Крутий день: Мішина з Еллертом і дітьми показала свій "брудний" ектрім на відпочинку

Екс-холостячка Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт продовжують активно і весело відпочивати з дітьми в Домінікані. Невгамовна четвірка не звикла сидіти, склавши руки, - компанія знаходить цікаві та жваві заняття на відпочинок і щедро ділиться фотозвітомм з шанувальниками.

Так, Ксенія з сином Платоном і Олександр з донькою Елею вирушили на екскурсію на квадрациклах, а відповідні кадри з'явилися на сторінці актриси в Instagram .

Для подорожі по курорту Ксенія вибрала зручний аутфіт, що підкреслює її стрункість: чорний топ і джинсові шорти до колін. Не обійшлося без кадру на пляжі в "оголеному" купальнику бондо – екс-холостячка п'є кокосову воду прямо з плоду, адже, за її словами, вона насолоджується великою кількістю екзотичних фруктів і з задоволенням їх дегустує.

Мішина Ксенія з Еллертом і дітьми весело проводить час у відпустці (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Крутий був деньок ... Кожен раз дивуюся, яка гарна наша планета, яка дивовижна фантазія у нашого Творця і скільки прекрасних можливостей в нашому просторі... Можу купити в готелі через 3$ свій улюблений кокос, а можу гнати на квадроциклі по березі Атлантичного океану серед пальм, зупинятися, збивати кокоси, розбивати їх об каміння і насолоджуватися дарами, нікому, при цьому, не будучи зобов'язаною ... Люблю кожен момент. Дякую кожну секунду", - залишила надихаючу підпис під барвистими фото Ксенія.

Олександр одним з перших нагородив кохану сердечком під постом.

У розділі сторіс Ксенія показала більше мальовничих і атмосферних кадрів. На одному з фото акторка з'явилася в не найкращому вигляді, але це не зіпсувало її настрій. "Ксюша бруду не боїться", - запевнила вона.

Досенія Мішина з коханим і дітьми відпочиває весело в Домінікані (фото: instagram.com/misha.k.ua)