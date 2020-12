Том Круз матом пояснив акторам, чому потрібно ходити в масках: хтось злив запис

Голлівудський актор Том Круз зараз знімається в новому фільмі під назвою "Місія нездійсненна 7". На зйомках кінокартини зірка світового масштабу прийшов в сказ від того, що на кількох членів знімальної групи не було масок. Артист їм дохідливо пояснив за допомогою матів, чому не можна нехтувати засобами захисту.

Таблоїд The Sun опублікував запис гнівного монологу Круза на своєму сайті.

"If I see you doing it again, you're f***ing gone. And if anyone in this crew does it, that's it — and you and you too too. And you, don't you ever f***ing do it again", - прокричав актор.

Нижче наводимо переклад з англійської мови цієї фрази.

"Гей ти, ніколи, б***ть, не роби цього! Ще раз побачу — підете на х**. Так що "ще раз побачу — підете на х**", - сказав Том.

Актор пригрозив звільненням тим людям, які не розуміють його посил. Далі Том виголосив довгу промову.

"Ми - золотий стандарт. Вони (студії - ред.) повернулися в Голлівуд і зараз знімають фільми через нас. Тому що вони вірять в нас і в те, що ми робимо. Я розмовляю по телефону з кожної чор*овою студією ночами, страховими компаніями, продюсерами, і вони дивляться на нас і нас використовують для створення своїх фільмів. Ми створюємо тисячі робочих місць, ублю*ки", - резюмував артист.

Нагадаємо, що вихід фільму "Місія: Нездійсненна 7" запланований на листопад 2021 року. У ньому Том Круз виступає як актор і продюсер.

