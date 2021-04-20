Ксенія Мішина показала фігуру в купальнику: "за спиною зима і улюблені булки"

Поки шанувальники продовжують обговорювати особисте життя Ксенії Мішиної - а саме, чи розпрощалася вона зі своїм обранцем Олександром Еллертом або ж пара як і раніше разом, актриса ділиться кадрами зі зйомок в Хорватії. Для ролі в новому проекті їй довелося постати перед камерою в купальнику, однак це зовсім не бентежить артистку.

На сторінці в Instagram Ксенія поділилася кадром зі зйомок, на якому вона зображена в купальнику.

На фото зірка з'явилася в цільному чорно-білому купальнику і зібраним у хвіст волоссям.

Ксенія Мішина показала фото зі зйомок у купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Вона розповіла, що перший раз знімалася без додаткового світла на зйомках, що її дуже здивувало. Однак у чомусь це виявилося навіть простіше, адже можна менше часу і уваги приділяти макіяжу та зачісці.

"Вчора режисер розповів мені, що не любить додаткове світло на зйомках, аргументувавши тим, що важливіше приділяти час акторам, ніж виставленню приладів! І дійсно це може забирати колосальну кількість часу, замість того, щоб зробити достатню для актора кількість дублів .. А найважливіше те, що виявляється можна створювати красиву картинку і без світла. До того ж ще можна не крутити кучері і не користуватися тінями і насиченими помадами, щоб грати героїнь", - поділилася Мішина.

На думку актриси, її фігура після зими не зовсім ідеальна, однак вона не переживає, так як навчилася приймати себе будь-якою.

"Весь світ, в тому числі і кіношний, поступово йде до природності і натуральності природних даних. І вчора, надягаючи купальник, знаючи що мене побачить вся Європа, я хоч і подумала про те, що за спиною зима і улюблені булки, але виявила нірвану свого Я і подяку Творцеві! Коли ти приймаєш себе, одразу ж відчувається неймовірний прилив енергії і мотивація продовжувати, навіть якщо складно. Така внутрішня цілісна особистість приголомшливо впливає на стан, з якого ми живемо, діємо, любимо і розвиваємося", - зізналася Ксенія.

На думку фоловерів, фігура актриси досконала, а сама вона дуже мудра.