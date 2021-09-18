Ксенія Мішина зізналася, чи разом вони з Еллертом: вважаю, це нормально

У студії актриса розповіла, як складалися її стосунки з обранцем Олександром Еллертом після шоу і як йдуть справи у пари зараз, адже навколо закоханих ходить чимало чуток. Так, влітку Мішина заявила, що розлучилася з автором "Кварталу 95" і назвала таке рішення остаточним.

Так, за словами зірки "Кріпосної", їм з Олександром було складно приховувати свій роман від цікавих. Пара з'їхалася на п'ятий день після закінчення зйомок і багато часу проводила разом.

Екс-"холостячка" Ксенія і нова героїня реаліті Злата Огневич зустрілися в студії пост-шоу (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Ми почали з Сашею жити разом на п'ятий день після проекту. Були певні труднощі, нікуди не можна було ходити разом ... Ми навіть їздили різними ліфтами", - згадала актриса.

Ксенія зізналася, як одного разу з необережності все ж здала себе і коханого. Так, вона записували "сторіс" для Instagram з авто Еллерта, де є впізнавані червоні ремені. Особливо прозорливі шанувальники відразу ж звернули увагу на цю яскраву деталь і розсекретили вибір Мішиної.

Також Ксенія зізналася, як йдуть справи у пари зараз. Виявилося, що закоханих наздогнала криза відносин, але вони працюють над цим.

"Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається в кожній парі. Криза - це шанс на розвиток. Звичайно, ми спілкуємося, пробуємо відновити наші відносини. Що буде далі - я поки не знаю", – зізналася екс-холостячка.