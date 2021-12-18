Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про свою красу: "Я відчувала біль"

Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка раніше розповіла про ганебний виступ на кастингу перед Костянтином Меладзе на початку своєї кар'єри, поділилася з шанувальниками думками про зовнішність і красу.

У своєму Instagram артистка зізналася, що їй було боляче, коли її сприймали тільки як красиву ляльку - однак саме це допомогло стати краще.

"У своїй історії я торкнулася теми краси не випадково... Адже моя особиста історія багато разів підсвічувала суть цього явища з усіх боків, з різних ракурсів і з абсолютно непередбачуваними висновками", - зазначила Ксенія.

За словами знаменитості, спочатку вона не цінувала свою красу, оскільки не вважала себе красивою. Більш того - їй було боляче чути слова про те, що вона лише красива лялька.

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"Коли я почала аналізувати свій шлях, я зрозуміла, що довгий час я просто знецінювала цей дар, не вірила тим, хто говорив, що я красива, тому що картина мого життя показувала інше, невідповідне. Чуючи фрази на свою адресу: лялька, пустушка - я відчувала біль. Але саме він згодом всередині мене розпалив вогонь бажання стати краще, проявитися, реалізувати все те, що дав мені Всесвіт", - поділилася актриса.

Далі з досвідом Мішина стала і зовсім по-іншому сприймати поняття краси.

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"Чим далі я йшла по своєму життю, тим більше ставало досвіду і ширше бачення. Краса відкривалася мені зовсім з іншої глибини. Одна справа мати правильні риси обличчя і певну фізіогноміку, інша справа посміхатися людям від душі, посміхатися собі і краєчком очей підморгувати собі в дзеркалі", - вважає зірка.

Зараз вона впевнена, що справжня краса - не зовнішнє поняття, а цілий комплекс якостей. Дівчина переконалася, що дійсно красиві люди - це зовсім не зовнішність.

"Внутрішня сила бути культурним, дисциплінованим, натхненним і творчим - ось, що світиться в людях. І якщо є це світло, будь-яке обличчя стає правильним і привабливим. Будь-який зовнішній, на перший погляд, недолік стає родзинкою. Це харизма, привабливість, енергія або краса, вирішуйте самі. Для мене все це одне і те ж", - розповіла Ксенія.

Ксенія Мішина розповіла про роль краси у своєму житті і кар'єрі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Крім того, артистка переконана, що дуже важлива любов до себе і до життя.

"І як не крути, весь цей кордебалет з красою завжди навколо - любові. І зараз багатьом стає ясно, що перш за все він навколо любові до себе. Якщо ця любов для вас не просто надихаючі цитати пабліків про психологію, тоді ви знаєте, вона - дієслово. Любити себе - це набір найменших і таких різних рішень на користь себе. Чисте харчування, регулярний догляд, компліменти в дзеркало замість докорів... Ось це і є те, що в підсумку це світло народжує. І тільки ви самі створюєте красу. Вона як відображення вашої любові до життя", - поділилася мудрістю Мішина.