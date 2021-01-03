Ксенія Мішина виходить заміж: коли і яким буде весілля головної "Холостячки" країни

Відома українська актриса Ксенія Мішина сказала "так" на пропозицію переможця реаліті-шоу "Холостячка" Олександра Эллерта. Тепер, по закінченні проєкту, коли пара нарешті розповіла, що планує вступити в шлюб, шанувальників природно стало цікавити питання, коли планується весілля.

Про те, чи буде вінчання, коли планується розпис і яким буде саме свято, пара розповіла в коментарі "Світського життя".

Олександр і Ксенія запевнили, що вони обов'язково підуть під вінець. Але це буде точно в теплу пору року, тому що закохані уявляють собі весільну вечірку на галявині просто неба з фуршетними столиками. Звичайно ж на весілля запросять не лише рідних, близьких та друзів. Саша запевнив, що обов'язково на весіллі буде вся знімальна група шоу "Холостяк", адже вони допомогли з'єднати їх серця з Ксенією.

Про вбрання нареченої, Эллерт сказав, що не вимагає від Ксюші пишних суконь і хоче, щоб коханій було зручно. Але Мішина, як справжня жінка, сказала, що як раз навпаки, дуже мріє приміряти образ справжньої принцеси на своєму весіллі.

Пара вже навіть приготувала кільця. Причому прикраси абсолютно унікальні, адже камені в них були вирощені спеціальним способом з крові закоханих. Ксюша вже може похвалитися своїм розкішним колечком. Олександр сказав, що в його кільці камінь буде набагато менше, тому що він прихильник мінімалізму.

Цілком імовірно, що Эллерт і Мішина стануть четвертою парою у світі, яка одружиться після такого шоу. Принаймні про що говорить той факт, що вже через 3 дні після фіналу програми, вони стали жити разом.

Нагадаємо, що в проєкті "Холостячка" переміг гуморист і ведучий Олександр Эллерт. Вони з героїнею шоу Ксенією Мішиною живуть разом вже кілька місяців, і стали однією з найбільш обговорюваних пар за останній час. Астролог навіть розповіла про перспективи відносин коханих.

А ось півфіналіст проєкту Андрій Рибак, який викликав обурення Мішиної через постійну брехню, довго не сумував і тепер зустрічається з дівчиною Аліною. Нещодавно вони навіть показали спільне фото.