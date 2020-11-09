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На Ксенію Мішину накинулися в мережі після повернення в "Танці з зірками"

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 23:32
На Ксенію Мішину накинулися в мережі після повернення в "Танці з зірками" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Роман Мирончук

Хейтери накинулися на Ксенію Мишину в мережі

Ксенія Мішина була запрошена на одинадцятий прямий ефір "Танців з зірками 2020" як четвертий суддя. При цьому головна "холостячка" країни розлютила прихильників Юлії Саніної, за те, що поставила їй за танець 9 балів замість 10.

В її директ посипалися гнівні повідомлення та побажання смерті. Про це актриса розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія вважає, що всі ті, хто пишуть злісні побажання, вони насамперед самі руйнують себе.

"І ось у мене питання: люди, ви серйозно? Ми сидимо на розважальному шоу, завдання якого зробити так, щоб вам було цікаво і захопливо. Я розумію прихильність фанатів, для яких виконавець - кумир, і вони готові на багато що, але в такій ситуації?! Я ж не 2 їй поставила. І навіть якщо 2, я маю право на власну думку стосовно танцю", - написала Мішина.

На Ксенію Мішину накинулися в мережі після повернення в &quot;Танці з зірками&quot;

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Вона також зазначила, що сподівається на те, що минулого року, коли вона отримувала 9 балів, а то і менше за танці з Женею Котом, люди не писали подібних повідомлень суддям сезону 2019 року.

Актриса заявила, що навіть не уявляє, що в душі людини, коли вона відчуває таку руйнівну емоцію. При цьому вона підкреслила, що всіх прощає за це і закликає не витрачати свій час на подібні повідомлення незнайомим людям.

"Хай це буде щось добре, що наповнить вас самих любов'ю і добром", - написала Ксенія.

Нагадаємо, Мішина звернулася до учасника "Холостячки", а він пообіцяв її порадувати.

Раніше Мішина Ксенія заінтригувала фанатів "страшним" відео.

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