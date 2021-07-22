Кучеренко розкрила правду про життя з Комаровим: сперечаємося і шукаємо рішення

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко – одна з найромантичніших і найщасливіших пар українського медіа-простору. Хоч телемандрівника часто не буває вдома, його мудра дружина з розумінням ставиться до особливостей професії чоловіка, адже сама вона – теж журналіст. Але коли пара разом, в їх відносинах панує повна гармонія.

Про те, як їй живе з автором "Світу навиворіт" Олександра розповіла в інтерв'ю виданню " Телегід ".

"Ми стали ще ближче, рідніше. Прийняли характери, почали розуміти і відчувати один одного глибше. І адже добре, що в цілому нічого не змінилося в наших відносинах: я хочу, щоб вони завжди залишалися такими ж легкими і світлими, як з перших секунд спілкування", - поділилася заповітним бажанням щаслива Олександра.

Ведуча зізнається, що свої поїздки з чоловіком вона, як правило, не планує, хоч по натурі людина відповідальна і звикла до всього походити раціонально.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко люблять подорожувати разом (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Поруч з чоловіком завжди доводиться діяти спонтанно. І бути готовою до будь-яких пригод! У таких випадках я просто розслабляюся і в поїздках у всьому довіряюся Дімі", - зізналася модель.

У родині журналістів саме автор "Світу навиворіт" відповідає за подорожі, і це не дивно. Улюбленим напрямком пари до пандемії була Азія, але і в Україні вони відкрили для себе чимало мальовничих і унікальних місць.

Звичайно ж, Дмитро привозить в якості сувенірів з усього світу безліч "трофеїв". Олександра жартома каже, що їхній будинок більше схожий на музей. Вона вже перестала помічати тайські фігури, стародавні маски, списи з диких племен і т.д.

Одне з найулюбленіших туристичних напрямків пари - Азія (фото: instagram.com/aakucherenko)

Останньою спільною поїздкою пари став день народження телемандрівника в Одесі. Подружжя вже традиційно святкує в Південній Пальмірі, правда, в цьому році трохи підвела погода, але, за словами Олександри, їм з чоловіком все одно було "романтично, цікаво і смачно". "Ми вдосталь наїлися одеських делікатесів і поласували святковим тортом", - розповіла вона.

Олександра зізналася, в одній родині уживається дві творчі особистості. Вона запевняє, що два журналісти завжди знайдуть слова, щоб поговорити, адже вони з Дмитром – люди з одного професійного середовища, тому ідеально розуміють всі особливості роботи кожного.

"Радимося, сперечаємося, шукаємо правильні рішення. Нам дуже пощастило, що один для одного ми - найкращі друзі в будь-якому питанні", - запевняє вона.