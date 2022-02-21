ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 09:57
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі Здається, Деніелу Редкліффу нарешті вдалося позбутися образу Гаррі Поттера
Автор: Тетяна Турчанікова

Голлівудський актор Деніел Редкліфф кардинально змінив стиль: тепер навіть фанати Гаррі Поттера навряд чи зможуть впізнати свого кумира.

Новий образ Деніел приміряв для ролі, в проекті про Дивного Еля Янковича актор став кучерявим брюнетом з вусами.

На знімках, які з'явилися в мережі, Редкліфф в ролі самого музиканта йде в мілітарі-сорочці, чорних брюках і сліпонах.

Про те, що актор зіграє головну роль у фільмі, стало відомо в січні цього року. Сам Янкович в захваті від вибору актора на цю роль.

"Я не сумніваюся в тому, що саме цією роллю він запам'ятається майбутнім поколінням", – сказав музикант.

Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі

Актора просто не впізнати (фото: instagram.com/ebetbiseyler)

Раніше ми писали, що Деніел Крейг вперше розповів про приватну зустріч з Єлизаветою II.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
STYLER
Весняні канікули в Україні: скільки школярі відпочиватимуть і коли
Весняні канікули в Україні: скільки школярі відпочиватимуть і коли