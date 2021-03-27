Куди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за "дорослі" фото
Оля Полякова разом зі старшою донькою відпочивають у спекотному Єгипті. Мама і донька влаштовують "битви бікіні" і радують шанувальників яскравими пляжними фотосетами. 16-річна Маша намагається у всьому наслідувати мамі, проте інколи це виглядає трохи зухвало.
Так, дівчина влаштувала міні-фотосесію за столиком кафе і поділилася результатом в Instagram.
На знімках Маша розстебнула свою білу сорочку і спустила її з одного плеча, засвітивши мереживну чорну білизну. На шиї у неї масивне намисто, а на обличчі - яскравий макіяж з персиковими тінями та великими стрілками, які також любить її зіркова мама.
Школярка повернула голову і ніби дивиться вбік, відкривши губи.
Маша Полякова здивувала зухвалими фото на відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Дрібниці дуже важливі, але лише великі вчинки вирішують долю. яка фотка подобається більше?" - підписала кадри Маша.
Проте більшість підписників порахували такі фото занадто "дорослими" і зухвалими і розкритикували дівчину в коментарях.
- Навіщо? Маша, ти тут виглядаєш старше, ніж твоя мама!
- Маш, ну... Ну ніяка
- Куди дивиться Мама?
- Невдалий ракурс
- Друге фото жахливе, стрілки незрозумілі і ніс
- Навіщо на кожних фото рот відкривати?
- Нє Машуня, багато макіяжу, не потрібен він тобі ти красотулька
- 16 років ні сорому ні совісті! Куди дивляться батьки!
- Маша тут схожа на Жанну Агузарову
- Гарна дівчинка! Але образи вибирає... Жінки з низькою соціальною відповідальністю
- Задуже дорослий образ!!! Ви красуня Маша без тих штучок
Нагадаємо, Оля Полякова в золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів на відпочинку в Єгипті