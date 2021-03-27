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Куди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за "дорослі" фото

Новость на русском → Єгипет, Субота 27 березня 2021 20:47
Куди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за "дорослі" фото Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Оля Полякова разом зі старшою донькою відпочивають у спекотному Єгипті. Мама і донька влаштовують "битви бікіні" і радують шанувальників яскравими пляжними фотосетами. 16-річна Маша намагається у всьому наслідувати мамі, проте інколи це виглядає трохи зухвало.

Так, дівчина влаштувала міні-фотосесію за столиком кафе і поділилася результатом в Instagram.

На знімках Маша розстебнула свою білу сорочку і спустила її з одного плеча, засвітивши мереживну чорну білизну. На шиї у неї масивне намисто, а на обличчі - яскравий макіяж з персиковими тінями та великими стрілками, які також любить її зіркова мама.

Школярка повернула голову і ніби дивиться вбік, відкривши губи.

Куди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за &quot;дорослі&quot; фотоКуди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за &quot;дорослі&quot; фотоКуди дивиться мама? Дочку Полякової розкритикували в мережі за &quot;дорослі&quot; фото

Маша Полякова здивувала зухвалими фото на відпочинку в Єгипті (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Дрібниці дуже важливі, але лише великі вчинки вирішують долю. яка фотка подобається більше?" - підписала кадри Маша.

Проте більшість підписників порахували такі фото занадто "дорослими" і зухвалими і розкритикували дівчину в коментарях.

  • Навіщо? Маша, ти тут виглядаєш старше, ніж твоя мама!
  • Маш, ну... Ну ніяка
  • Куди дивиться Мама?
  • Невдалий ракурс
  • Друге фото жахливе, стрілки незрозумілі і ніс
  • Навіщо на кожних фото рот відкривати?
  • Нє Машуня, багато макіяжу, не потрібен він тобі ти красотулька
  • 16 років ні сорому ні совісті! Куди дивляться батьки!
  • Маша тут схожа на Жанну Агузарову
  • Гарна дівчинка! Але образи вибирає... Жінки з низькою соціальною відповідальністю
  • Задуже дорослий образ!!! Ви красуня Маша без тих штучок

Нагадаємо, Оля Полякова в золотому бікіні показала розкішну фігуру з усіх ракурсів на відпочинку в Єгипті

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