Кучері без гарячих щипців: моделі показали в ТікТок, як зробити трендову укладку
Завити волосся, не пошкодивши його? У це важко повірити, але це можливо!
Знаменитості розкрили одну з найпопулярніших б'юті-технік ТікТок.
Новий інструмент для створення обсягу мрії-зовсім не новий. Цю техніку для завивки застосовували ще в 1950-х! Що ж це за диво-пристосування? Циліндрична пов'язка на голову для догляду за волоссям.
Як відомо, нагрівальні прилади пошкоджують волосся, пересушують їх, кінчики січуться. Як же отримати гламурні кучері без грама тепла? Хештеги #curlinghack і #heatlesscurls рясніють цим дуже ефективним трюком, що дозволяє створити такі локони.
Як домогтися цих природних локонів?
Немає нічого простішого! Щоб зробити кучері, просто оберніть волосся, бажано-вологими, для більш чітких локонів, навколо джгута, як це роблять моделі на відео нижче. Він адаптується до всіх форм голови.
Вранці після сну цей аксесуар потрібно акуратно зняти, і ви отримаєте чітко окреслені локони, які можна модулювати вже за своїм бажанням.
Ця техніка вже була випробувана і схвалена топовими прапорами Девон Віндзор і Емілі ДіДонато.
@didonatoemily
Heatless waves for daysPOP SUMMER INSPIRATION - MikhailovMusic
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