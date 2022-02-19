Кучері без гарячих щипців: моделі показали в ТікТок, як зробити трендову укладку

Завити волосся, не пошкодивши його? У це важко повірити, але це можливо!

Новий інструмент для створення обсягу мрії-зовсім не новий. Цю техніку для завивки застосовували ще в 1950-х! Що ж це за диво-пристосування? Циліндрична пов'язка на голову для догляду за волоссям.

Як відомо, нагрівальні прилади пошкоджують волосся, пересушують їх, кінчики січуться. Як же отримати гламурні кучері без грама тепла? Хештеги #curlinghack і #heatlesscurls рясніють цим дуже ефективним трюком, що дозволяє створити такі локони.

Як домогтися цих природних локонів?

Немає нічого простішого! Щоб зробити кучері, просто оберніть волосся, бажано-вологими, для більш чітких локонів, навколо джгута, як це роблять моделі на відео нижче. Він адаптується до всіх форм голови.

Вранці після сну цей аксесуар потрібно акуратно зняти, і ви отримаєте чітко окреслені локони, які можна модулювати вже за своїм бажанням.

Ця техніка вже була випробувана і схвалена топовими прапорами Девон Віндзор і Емілі ДіДонато.