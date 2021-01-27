Кухар в бікіні з чоловіком і дітьми захопила фотолистівкою з Мальдів: у молодшенького такий прес

Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми залишили райські Мальдіви і повернулися в зимовий Київ. Пара чудово відпочила на островах, і тепер з новими силами готова до роботи. Вони поділилися останніми яскравими кадрами, зробленими на екзотичному курорті і своїми враженнями від відпустки у теплих краях.

Так, на сторінці в Instagram Олександр опублікував сімейну фотолистівку, на якій показав красуню-дружину в строкатому бікіні і дітей Артура і Анастасію, які "осідлали" пальму. Щаслива сім'я в повному зборі розташувалася для пам'ятного знімка на пляжі.

"Привіт, це ми! Щасливі, наповнені і дуже відпочилі! Кожен з готелів, в якому нам вдалося побувати, особливо прекрасний і подарував нам щось своє. Додому не хотілося зовсім... Але, балетна служба кличе", - зазначив український прем'єр.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми зробили яскравефото на пляжі (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Підписники чоловіка прими-балерини відразу помітили вражаючий прес у маленького Артура. Олександр з гордістю заявив: "Так! Я сам тільки помітив".

Катерина також не залишила шанувальників без гарячого кадру наостанок. Вона поділилася жарким фото в мокрому бікіні тілесного відтінку біля басейну, який йде в океан. Суддя "Танців з зірками" позує в профіль, дозволивши помилуватися на її струнку підтягнуту фігуру і ідеально плоский животик.

Катерина Кухар в купальнику показала струнке тіло (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Ні новин, ні туфель..." - описала англійською розслаблений кадр балерина.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв яскраво потроллили пару Катерини Кухар і Олександра Стоянова – вони "відтворили" їх ефектну балетну підтримку у воді на обледенілому озері під Києвом.