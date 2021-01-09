Кухар висловилася про гучні сімейні сварки і зворушила почуттями до чоловіка: дуже дорожу

Катерина Кухар – успішна прима-балерина, медійна особистість і просто щаслива дружина і мама двох дітей. Разом з чоловіком Олександром Стояновим вони і вдома, і на роботі. Про свої сімейні будні і теплихі почуття один до одного суддя "Танців з зірками" розповіла Маші Єфросиніній.

На YouTube-каналі ведуча "проекзаменувала" балерину і викликала її на одкровення про коханого.

"Це єдиний чоловік, з яким я можу проводити 24 години на добу. І так вже майже 11 років. Він чоловік, який може любити, відверто любити, і він не егоїст. Він любить мене настільки сильно, що для нього важливо, коли мені всюди добре", - трепетно висловилася про чоловіка Катерина.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов - приклад люблячої пари ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Олександр не просто чоловік, а концертний менеджер, директор і продюсер прими.

"Все що він робить, він робить для нас. І я готова його підтримати як балетного продюсера. Він годувальник у родині, і він в основному заробляє гроші", – зізналася суддя "Танців з зірками" і додала, що в минулому році за 4 місяці у пари була рекордна кількість вистав. Крім основної діяльності, Олександр займається бізнесом і, зокрема, нерухомістю.

Катерина не приховує – як і будь-яка пара, вони з Олександром можуть конфліктувати. Як правило, провокують сварки чотири основних фактори.

"Я його люблю. Це правда. Я їм дуже дорожу. Але ми сваримося. Сильно сваримося. У нас чотири причини. Перша - це його швидка їзда, він такий Шумахер. І мене це виводить з себе. Друге – виховання дітей. У нас були гастролі по Франції і ми два місяці не бачили дітей. І в якомусь ресторані чи аеропорту був сюжет, коли Бред Пітт розходився з Анджеліною Джолі, і вона назвала причину - у нас різні погляди на виховання дітей. Я тоді так плакала. Олександр дозволяє дітям абсолютно все, з татом можна стояти на голові і переврнути будинок вверх дном – раз тато дозволив, знаит можна так завжди. А для мене, людини раціональної і дисциплінованої, це складно", - зізналася вона.

Катерина і Олександр можуть і посваритися. Одна з причин - виховання дітей ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Третім пунктом у Катерини виступає різний підхід до роботи в балетному залі. "У нас різні дороги до однієї мети. Ми виходимо на сцену, й у нас усе легко та ми дихаємо в унісон – це величезна акторська робота, проведена в залі. І глядач не бачить, що артисту важко. Це каторжна праця. І я в залі скрупульозна людина, відмінниця. А він смішний. Ми, наприклад, крутимо пірует, а він може розповідати якийсь анекдот. Мені здається, він спеціально це робить – мене драконить", - з посмішкою навела приклад Катерина.

А четверта причина конфліктів у зірковій парі – поїдання насіння вдома. Це дуже дратує Катерину, адже діти повторюють за татом. "Це так неестетично", - вважає балерина.

Катерина Кухар розговорилася про стосунки з чоловіком

А от слабкість Каті – це таранка, звичка родом з дитинства, коли її дідусь-військовий після риболовлі власноруч готував рибку.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар зачарувала святковим виходом у світ з чоловіком Олександром Стояновим.