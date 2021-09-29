Лялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з Дорофєєвою

Оля Полякова не втомлюється вражати шанувальників своїми перевтіленнями - так, нещодавно співачка стала пекучою брюнеткою , однак на цьому експерименти із зовнішністю не закінчилися. Для зйомок шоу "Маска" на каналі "Україна" зірка приміряла новий яскравий образ, в якому її навіть сплутали з колегою по сцені.

Знімками в новому іміджі артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля постала в перуці насиченого жовтого кольору і з яскраво-блакитними очима - мабуть, співачка використовувала контактні лінзи.

Наряд Полякової також вельми оригінальний - міні-плаття металік кольору фуксії з відвертим декольте, з прикрасами у вигляді сердець в тон аутфіта. Також вона зробила яскравий макіяж з рожевою помадою.

"Брюнетка або блондинка?"- поцікавилася у підписників знаменитість.

Оля Полякова приголомшила зміною іміджу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Багато фоловерів несподівано зізналися, що в цьому образі Оля нагадала їм іншу співачку - Надю Дорофєєву. Також її порівняли з лялькою Барбі і Мілою Йовович у фільмі "5 Елемент". В цілому такий лук сприйняли позитивно і відзначили, що Поляковій дуже до лиця яскраво-блакитні очі.