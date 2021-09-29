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Лялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з Дорофєєвою

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Середа 29 вересня 2021 09:39
Лялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з Дорофєєвою Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова не втомлюється вражати шанувальників своїми перевтіленнями - так, нещодавно співачка стала пекучою брюнеткою, однак на цьому експерименти із зовнішністю не закінчилися. Для зйомок шоу "Маска" на каналі "Україна" зірка приміряла новий яскравий образ, в якому її навіть сплутали з колегою по сцені.

Знімками в новому іміджі артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля постала в перуці насиченого жовтого кольору і з яскраво-блакитними очима - мабуть, співачка використовувала контактні лінзи.

Наряд Полякової також вельми оригінальний - міні-плаття металік кольору фуксії з відвертим декольте, з прикрасами у вигляді сердець в тон аутфіта. Також вона зробила яскравий макіяж з рожевою помадою.

"Брюнетка або блондинка?"- поцікавилася у підписників знаменитість.

Лялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з ДорофєєвоюЛялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з ДорофєєвоюЛялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з ДорофєєвоюЛялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з ДорофєєвоюЛялька Барбі: Полякову в яскравому новому образі сплутали з Дорофєєвою

Оля Полякова приголомшила зміною іміджу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Багато фоловерів несподівано зізналися, що в цьому образі Оля нагадала їм іншу співачку - Надю Дорофєєву. Також її порівняли з лялькою Барбі і Мілою Йовович у фільмі "5 Елемент". В цілому такий лук сприйняли позитивно і відзначили, що Поляковій дуже до лиця яскраво-блакитні очі.

  • Спочатку подумала, що Дорофєєва. Дуже гарний образ!
  • Думала, що це Дорофєєва
  • Побачила перше фото і була впевнена, що це Надія Дорофєєва
  • Думала Дорофєєва
  • Хоч блондинка, хоч брюнетка, Олечка ти прекрасна в будь-якому образі і кольорі!!!
  • Боже, яка вона прекрасна
  • Блонд краще
  • П'ятий елемент
  • Барбі відпочиває і нервово курить в сторонці бамбук
  • Голубі очі, це просто космос. Вам так личить
  • Дуже гарний образ
  • Міла Йовович на максималках

Нагадаємо, що раніше Оля розповіла про характер старшої дочки Маші.

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Оля Полякова
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