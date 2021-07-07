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Лялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила "нескінченними" ногами

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Середа 07 липня 2021 16:28
Лялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила "нескінченними" ногами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій "образ дня" і влаштувала спокусливу фотосесію в дещо несподіваному місці.

Знімками в пікантному вбранні зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Перед камерою Леді Ле постала в мереживній білій міні-сукні, під яку не стала надягати бюстгальтер, і болотно-зеленому корсеті. Ефектний лук ведуча доповнила босоніжками на підборах, красивим укладанням і макіяжем.

Фоном для фото вона вибрала кавовий ларьок, розмальований графіті. У кадр також потрапили холодильник з газованими напоями і парасолька з літнього майданчика

Нікітюк позувала в грайливих позах, що підкреслили її довгі стрункі ноги і модельну фігуру.

Лялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила &quot;нескінченними&quot; ногамиЛялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила &quot;нескінченними&quot; ногамиЛялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила &quot;нескінченними&quot; ногами

Леся Нікітюк підкорила нескінченними ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброго ранку! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля кіосків". Як вам?", - написала гуморна артистка.

Фоловери оцінили ефектні знімки Лесі і не залишили її без компліментів.

  • Коли сказали, що в кав'ярні буде колишній
  • Білосніжка, яка втекла від гномів
  • Леся, ви бомба-граната!
  • Неймовірна
  • Художність композиції просто зашкалює!
  • Леся, ранкова фея
  • Шикарна
  • Лялечка
  • Гарна дівчина
  • Спокуслива красуня
  • Ці ноги!
  • Вогонь просто
  • Шикарний корсет
  • Огнище!!!! Ноги нескінченні!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в яскравому образі Мальвіни поділилася секретом щастя.

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