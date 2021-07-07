Лялечка: Леся Нікітюк в екстраміні вразила "нескінченними" ногами
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свій "образ дня" і влаштувала спокусливу фотосесію в дещо несподіваному місці.
Знімками в пікантному вбранні зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Перед камерою Леді Ле постала в мереживній білій міні-сукні, під яку не стала надягати бюстгальтер, і болотно-зеленому корсеті. Ефектний лук ведуча доповнила босоніжками на підборах, красивим укладанням і макіяжем.
Фоном для фото вона вибрала кавовий ларьок, розмальований графіті. У кадр також потрапили холодильник з газованими напоями і парасолька з літнього майданчика
Нікітюк позувала в грайливих позах, що підкреслили її довгі стрункі ноги і модельну фігуру.
Леся Нікітюк підкорила нескінченними ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Доброго ранку! Замовила собі "професійного фотографа дівчат біля кіосків". Як вам?", - написала гуморна артистка.
Фоловери оцінили ефектні знімки Лесі і не залишили її без компліментів.
- Коли сказали, що в кав'ярні буде колишній
- Білосніжка, яка втекла від гномів
- Леся, ви бомба-граната!
- Неймовірна
- Художність композиції просто зашкалює!
- Леся, ранкова фея
- Шикарна
- Лялечка
- Гарна дівчина
- Спокуслива красуня
- Ці ноги!
- Вогонь просто
- Шикарний корсет
- Огнище!!!! Ноги нескінченні!
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в яскравому образі Мальвіни поділилася секретом щастя.