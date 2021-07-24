"Лялькова" Дорофєєва в корсеті і прозорому міні засвітила білизну: Дантес відреагував

Надя Дорофєєва стала для шануальників іконою стилю вже давно. Вона однаково гарна в трендових об'ємних аутфітах і спокусливих сценічних вбраннях, а її фігура – предмет заздрості і захоплення багатьох дівчат. Співачка часто майстерно підігріває інтерес до себе не тільки новими музичними роботами, а й гарячими фото і відео, які тут же беруться обговорювати її фани.

Так, нові фото, що опубліковані в Instagram Наді, буквально підірвали мережу.

Співачка показала, в чому виступила на масштабному концерті під відкритим небом "Вечір прем'єр. Літня серія". Образ зірки був по-справжньому спекотним: прозоре біле плаття-сорочка з об'ємними рукавами, під яким вгадувалися обриси білизни, чорний корсет, декорований атласними бантиками.

Значне декольте, копиця розкішних локонів, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками зробили ляльковий образ Наді особливо привабливим.

"Яка ж ти красива", - не встояв перед спокусливим виглядом дружини Володимир Дантес. З ним були солідарні Леся Нікітюк, Ірина Горова, Тимур Родрігез та інші зіркові колеги Наді. Шанувальники зірки також не змогли пройти повз сексапільного образу своєї улюблениці і насилу підбирали епітети.