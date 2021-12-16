Культовий український гурт записав новорічну пісню. Це шансон з французьким шармом
Культовий український музикант Фома та його гурт Мандри записали нову, легку і мелодійну пісню "Годинник". Це новорічна прем’єра в форматі музичної листівки.
За словами артиста, його нове творіння - це "класичний, в хорошому сенсі - олдскульний, європейський шансон, з відчутним французьким шармом".
"Ліричний текст і настрій пісні ніби об’єднує друзів і рідних в усіх куточках України і світу, і може бути чудовим музичним подарунком, з найкращими побажаннями, для друзів і коханих в новорічні та різдвяні свята", - кажуть музиканти.
Текст пісні "Годинник":
З Новим роком Пані та Панове!
З святом Миколая і Різдвом!
Відкоркуєм пляшку шампаньйоли,
І зберемось разом за столом!
Хай луна від Києва до Львова,
До Одеси, Харкова і Сум,
Радісна мелодія святкова,
Банджо, барабан й акордеон!
Хай ніхто сьогодні не сумує!
Жебраки, солдати й королі..
Тістечка, цукерки й марципани
В кожного хай будуть на столі!
Приспів:
Чуєш, годинник б’є?
Рік новий настає!
Вже за мить
Світом він полетить!
Швидко минає час!
Робить мудріше нас..
Але все ж це ще ми!
Я і ти!
В Лондоні, Валенсії й Нью-Йорку!
УВідні, Лісабоні і в Paris!
Дітям і дорослим подарунки
Принесуть вночі три королі!
В Кракові, Чікаго і Торонто!
В Монтреалі і по всій Землі!
Хай усі закохані почують:
I love you! J’aime! Mon cher ami!
Мерехтять у небі перші зорі!
За вікном кружляє білий сніг!
І жаринки від вогнів бенгальських!
Змішуються з морем конфеті!
Приспів.
Й безумовно варто і важливо!
Пам’ятай! Подякувати всім!
Вірним друзям, рідним і коханим!
За усе що разом прожили!
Хай летить мелодія по світу!
Хай лунають тости і пісні!
На гілках різдв’яної ялинки
Мерехтять ліхтарики й вогні!
Приспів.
Додамо, що ця пісня є частиною нового музичного арт-проєкту Фоми і Мандрів, який має робочу назву "Батярський Chanson", пілотним релізом якого у 2020 році стала весела, романтична і пригодницька пісня "Белла".
Раніше ми писали, що українцям готують зіркову новорічну ніч з яскравим концертом.