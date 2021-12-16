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Культовий український гурт записав новорічну пісню. Це шансон з французьким шармом

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Четвер 16 грудня 2021 12:44
Культовий український гурт записав новорічну пісню. Це шансон з французьким шармом Фома записав новорічну пісню "Годинник" (фото: прес-служба гурту)
Автор: Lite

Культовий український музикант Фома та його гурт Мандри записали нову, легку і мелодійну пісню "Годинник". Це новорічна прем’єра в форматі музичної листівки.

За словами артиста, його нове творіння - це "класичний, в хорошому сенсі - олдскульний, європейський шансон, з відчутним французьким шармом".

"Ліричний текст і настрій пісні ніби об’єднує друзів і рідних в усіх куточках України і світу, і може бути чудовим музичним подарунком, з найкращими побажаннями, для друзів і коханих в новорічні та різдвяні свята", - кажуть музиканти.

Текст пісні "Годинник":

З Новим роком Пані та Панове!
З святом Миколая і Різдвом!
Відкоркуєм пляшку шампаньйоли,
І зберемось разом за столом!

Хай луна від Києва до Львова,
До Одеси, Харкова і Сум,
Радісна мелодія святкова,
Банджо, барабан й акордеон!

Хай ніхто сьогодні не сумує!
Жебраки, солдати й королі..
Тістечка, цукерки й марципани
В кожного хай будуть на столі!

Приспів:

Чуєш, годинник б’є?
Рік новий настає!
Вже за мить
Світом він полетить!
Швидко минає час!
Робить мудріше нас..
Але все ж це ще ми!
Я і ти!

В Лондоні, Валенсії й Нью-Йорку!
УВідні, Лісабоні і в Paris!
Дітям і дорослим подарунки
Принесуть вночі три королі!

В Кракові, Чікаго і Торонто!
В Монтреалі і по всій Землі!
Хай усі закохані почують:
I love you! J’aime! Mon cher ami!

Мерехтять у небі перші зорі!
За вікном кружляє білий сніг!
І жаринки від вогнів бенгальських!
Змішуються з морем конфеті!

Приспів.

Й безумовно варто і важливо!
Пам’ятай! Подякувати всім!
Вірним друзям, рідним і коханим!
За усе що разом прожили!

Хай летить мелодія по світу!
Хай лунають тости і пісні!
На гілках різдв’яної ялинки
Мерехтять ліхтарики й вогні!

Приспів.

Додамо, що ця пісня є частиною нового музичного арт-проєкту Фоми і Мандрів, який має робочу назву "Батярський Chanson", пілотним релізом якого у 2020 році стала весела, романтична і пригодницька пісня "Белла".

Раніше ми писали, що українцям готують зіркову новорічну ніч з яскравим концертом.

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