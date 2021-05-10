У купальнику і без макіяжу: Тіна Кароль показала відпочинок з сином біля океану
Популярна співачка Тіна Кароль, яка мріє про доньку, полетіла на відпочинок у теплі краї разом з 12-річним сином Веніаміном. У День матері артистка поділилася милим відео з хлопчиком на тлі океану.
Відповідний ролик був опублікований в Instagram-сторіз знаменитості.
На відео Тіна постала в чорному купальнику і з мокрим після купання волоссям, а на її обличчі немає ні краплі макіяжу. Вона щасливо сміється, стоячи поруч з сином, а також ніжно цілує його в щоку.
Мама з сином позували на тлі мальовничого пейзажу - гір, білого піску і блакитних хвиль.
Де саме вони відпочивають, Кароль воліла не повідомляти. Шанувальники припускають, що це якийсь екзотичний острів.
Ролик був опублікований у фан-спільноті Тіни і підписники залишили багато розчулених коментарів, а також в черговий раз відзначили, як Веня схожий на покійного батька Євгена Огіра.
- Без макіяжу така милота
- Мама красуня. Мудра
- Мені подобається така домашня і спокійна Тіна. Ось на сцену вона завжди зі світяться очима виходить, але тут я бачу якесь умиротворення. Ось тут, на відео, вона реально дуже щаслива
- Клас
- Як виріс синочок
- Папи Женіна копія
- Мамуля
- Щасливі Разом
- Милота
- Будьте щасливі
- Син - це порятунок і відрада
- Який вже дорослий, Тіна молодець
- Як він на тата схожий
- який Веня великий, гарного відпочинку
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і братом.