У купальнику і без макіяжу: Тіна Кароль показала відпочинок з сином біля океану

Популярна співачка Тіна Кароль, яка мріє про доньку , полетіла на відпочинок у теплі краї разом з 12-річним сином Веніаміном. У День матері артистка поділилася милим відео з хлопчиком на тлі океану.

На відео Тіна постала в чорному купальнику і з мокрим після купання волоссям, а на її обличчі немає ні краплі макіяжу. Вона щасливо сміється, стоячи поруч з сином, а також ніжно цілує його в щоку.

Мама з сином позували на тлі мальовничого пейзажу - гір, білого піску і блакитних хвиль.

Де саме вони відпочивають, Кароль воліла не повідомляти. Шанувальники припускають, що це якийсь екзотичний острів.

Ролик був опублікований у фан-спільноті Тіни і підписники залишили багато розчулених коментарів, а також в черговий раз відзначили, як Веня схожий на покійного батька Євгена Огіра.