Купаюся в коханні: "Холостячка" Огневич підкорила формами в купальнику
Головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка", співачка Злата Огневич завела мережу жарким знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Туреччині під час зйомок нового кліпу виконавиці на пісню "Мій назавжди".
Відверте фото було опубліковано в Instagram-акаунті артистки.
Злата позувала на камеру в трендовому цілісному купальнику чорного кольору з оригінальними розрізами. Волосся співачки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.
Ефектний образ Огневич доповнила масивними сережками і прийняла спокусливу позу, демонструючи струнку фігуру.
"Літо спекотне. Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер - купаюся в морі кохання", - підписала гарячий кадр артистка.
Злата Огневич вразила гарячим знімком у купальнику (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники викупали Злату в компліментах і зізналися, що вже дуже чекають виходу на екрани "Холостячки" з її участю.
- Красуня
- Красива
- Чудове фото, і не менш чудові емоції
- і хай це кохання буде взаємним
- Шикарна міс
- Як же чекаю вже "Холостячку". Дуже цікаво
- Неймовірно сексі
- Шалено красива, не тільки літо спекотне, але і ви, Злата
- Яка краса
- Яка ти, таке літо
- Богиня, зайвих слів не потрібно
- І ви така спекотна
- Прям наречена...
- Сподіваємося, що це про одного з тих, хто у фіналі дасть те саме кілечко
- Така нічого
Нагадаємо, раніше Злата Огневич зізналася, у що для неї вилилася участь у "Холостячці".