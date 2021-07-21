Купаюся в коханні: "Холостячка" Огневич підкорила формами в купальнику

Головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка ", співачка Злата Огневич завела мережу жарким знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Туреччині під час зйомок нового кліпу виконавиці на пісню "Мій назавжди".

Відверте фото було опубліковано в Instagram -акаунті артистки.

Злата позувала на камеру в трендовому цілісному купальнику чорного кольору з оригінальними розрізами. Волосся співачки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.

Ефектний образ Огневич доповнила масивними сережками і прийняла спокусливу позу, демонструючи струнку фігуру.

"Літо спекотне. Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер - купаюся в морі кохання", - підписала гарячий кадр артистка.

Злата Огневич вразила гарячим знімком у купальнику (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники викупали Злату в компліментах і зізналися, що вже дуже чекають виходу на екрани "Холостячки" з її участю.