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Купаюся в коханні: "Холостячка" Огневич підкорила формами в купальнику

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Туреччина, Середа 21 липня 2021 17:28
Купаюся в коханні: "Холостячка" Огневич підкорила формами в купальнику Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка", співачка Злата Огневич завела мережу жарким знімком в купальнику. Кадр був зроблений в Туреччині під час зйомок нового кліпу виконавиці на пісню "Мій назавжди".

Відверте фото було опубліковано в Instagram-акаунті артистки.

Злата позувала на камеру в трендовому цілісному купальнику чорного кольору з оригінальними розрізами. Волосся співачки розпущене, а на обличчі - яскравий макіяж з акцентом на очі.

Ефектний образ Огневич доповнила масивними сережками і прийняла спокусливу позу, демонструючи струнку фігуру.

"Літо спекотне. Щоліта я купалася в Середземному морі, а тепер - купаюся в морі кохання", - підписала гарячий кадр артистка.

Купаюся в коханні: &quot;Холостячка&quot; Огневич підкорила формами в купальнику

Злата Огневич вразила гарячим знімком у купальнику (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники викупали Злату в компліментах і зізналися, що вже дуже чекають виходу на екрани "Холостячки" з її участю.

  • Красуня
  • Красива
  • Чудове фото, і не менш чудові емоції
  • і хай це кохання буде взаємним
  • Шикарна міс
  • Як же чекаю вже "Холостячку". Дуже цікаво
  • Неймовірно сексі
  • Шалено красива, не тільки літо спекотне, але і ви, Злата
  • Яка краса
  • Яка ти, таке літо
  • Богиня, зайвих слів не потрібно
  • І ви така спекотна
  • Прям наречена...
  • Сподіваємося, що це про одного з тих, хто у фіналі дасть те саме кілечко
  • Така нічого

Нагадаємо, раніше Злата Огневич зізналася, у що для неї вилилася участь у "Холостячці".

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