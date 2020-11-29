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Куртка-оверсайз і розкльошені брюки: Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному житті

Новость на русском → Неділя 29 листопада 2020 16:21
Куртка-оверсайз і розкльошені брюки: Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному житті Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Співачка вирушила на зйомки

Надя Дорофєєва нещодавно представила дебютну сольну видеработу на пісню gorit, яка вже почала бити рекорди чартів, що невимовно тішить співачку. Артистка встигає все – знімати кліпи, записувати новий музичний матеріал і зніматися в телепередачах.

Так, вона показала, як їде на зйомки проекту "Танці з зірками" - без укладання та макіяжу і з кавою в руках, звичайний "робочий" день. Надя опублікувала Instagram знімок в куртці-оверсайз і білих розкльошених штанах. На ногах у зірки кросівки. Надя весело усміхається в камеру і анонсує гарячий виступ.

"Повернулася у рідне павільйон. Дивіться сьогодні суперфінал @tanci1plus1", - написала Надя.

Куртка-оверсайз і розкльошені брюки: Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному життіНадя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва радикально змінила колір волосся і перетворилася на блондинку. Мабуть, Дорофєєва вирішила крокувати в нове життя повністю оновленою - Надя поділилася знімком, на якому від всім знайомою шатенки не залишилося і сліду.

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