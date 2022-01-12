Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Різдво – одне з головних християнських свят – неможливо собі уявити без теплих зустрічей з рідними і друзям, веселого настрою і, звичайно, – без куті і колядок! Додати сюди казково красиву зимову природу Яремче, живі концерти улюблених артистів, а також насичену програму з захоплюючими інтерактивностями для гостей – і вийде Winter Romantik Fest!

Цього року Різдвяний фестиваль в Карпатах проходив вже в 10-й раз. Відзначити свято прибули зіркові гості: Олег Собчук, Арсен Мірзоян, Віктор Павлік, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Тоня Матвієнко, Наталія Бучинська, а також зірки "плюсів" Людмила Барбір і Руслан Сенічкін. Ювілейний фестиваль не пройшов без сюрпризів: зірки здивували несподіваними дуетами, а також приготували кутю з нетрадиційними інгредієнтами – в хід йшли навіть бренді і чорний перець з корицею! Чим ще дивують гостей на фестивалі в Карпатах, дізнавався Lite.