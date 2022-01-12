ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Новость на русском →
Яремче, Середа 12 січня 2022 15:40
Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео) Зустріч Різдва в Карпатах (фото: прес-служба фестивалю Winter Romantik Fest)
Автор: Тетяна Турчанікова

Різдво – одне з головних християнських свят – неможливо собі уявити без теплих зустрічей з рідними і друзям, веселого настрою і, звичайно, – без куті і колядок!

Додати сюди казково красиву зимову природу Яремче, живі концерти улюблених артистів, а також насичену програму з захоплюючими інтерактивностями для гостей – і вийде Winter Romantik Fest!

Цього року Різдвяний фестиваль в Карпатах проходив вже в 10-й раз. Відзначити свято прибули зіркові гості: Олег Собчук, Арсен Мірзоян, Віктор Павлік, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Тоня Матвієнко, Наталія Бучинська, а також зірки "плюсів" Людмила Барбір і Руслан Сенічкін.

Ювілейний фестиваль не пройшов без сюрпризів: зірки здивували несподіваними дуетами, а також приготували кутю з нетрадиційними інгредієнтами – в хід йшли навіть бренді і чорний перець з корицею!

Чим ще дивують гостей на фестивалі в Карпатах, дізнавався Lite.

Якісна музика і несподівані дуети

Цього року Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel, пройшов у абсолютно новому концертному залі на 1000 місць.

"Тепер Карпати зазвучать по-новому. На Новий рік і Різдво ми відкрили сучасний і комфортний концерт-хол з найсучаснішим звуком і світлом", – розповів засновник Winter Romantik Fest Іван Гаврон.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Цього року фестиваль проходив у новому концертному залі (фото: прес-служба фестивалю)

Відтепер тут проходитимуть великі концерти та вистави. Концертний хол може працювати в режимі конференцій і конгресів – як Всеукраїнського формату, так і міжнародного.

Але гостей дивували не тільки комфортним залом, зірки порадували також несподіваними дуетами.

У новому концертному залі артисти дали сольні концерти, а 6 і 7 січня пройшли великі святкові програми за участю всіх зірок.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Віктор Павлік та Катерина Репяхова (фото: прес-служба фестивалю)

Так, Олег Собчук заспівав одну зі своїх пісень з телеведучим Русланом Сенічкіним.

Пісня "Легковажна", як виявилося, – одна з улюблених композицій телеведучого з репертуару групи СКАЙ.

Багато хто здивувався, дізнавшись, що у ведучого відмінний голос.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Ведучі теж співають! (фото: прес-служба фестивалю)

Наступним дуетом стали Тоня Матвієнко та Собчук, для свого виступу вони обрали всіма улюблену пісню "Добрий вечір тобі".

Здається, втриматися, щоб не підспівувати, гостям було складно!

Ще одним сюрпризом став дует Собчука з Арсеном Мірзояном. Співаки виконали пісню "Іграшкова зброя".

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Зірки за приготуванням куті (фото: прес-служба фестивалю)

Незвичайні страви

За традицією, зіркові гості фестивалю змагаються за звання кращого кулінара, у кого найсмачніша кутя. Переможця голосуванням обирають гості, спробувавши всі чотири варіації страви.

А вибирати було з чого!

Зірки намагалися приготувати традиційну страву по-особливому смачно. До того ж, цього року завдання ускладнилося тим, що до відомих інгредієнтів потрібно було додати нетрадиційний елемент.

Так, Ользі Сумській випало додати в блюдо кардамон і корицю.

"Нічого страшного, кориця не зіпсує нашу кутю, а тільки додасть особливого шарму", – запевнила актриса.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)Ольга Сумська, Віталій Борисюк та Анна Борисюк (фото: прес-служба фестивалю)

Наталії Бучинській випало додати в кутю бренді, Руслану Сенічкіну та Людмилі Барбір – чорного перцю, а Тоні Матвієнко та Арсену Мірзояну – сушені вишні.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір (фото: прес-служба фестивалю)

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою (фото: прес-служба фестивалю)

"Наша кутя в родині завжди була дещо водянистою, несолодкою, тому що ми не додавали мед, компот або цукор, а ось мак потрібно було добре потерти, щоб він пустив молочко", – поділилася Матвієнко спогадами з дитинства.

У нелегкій боротьбі за найсмачнішу кутю цього року перемогла Наталія Бучинська.

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Наталія Бучинська стала переможницею конкурсу (фото: прес-служба фестивалю)

Українські зірки відзначили Різдво на фестивалі в Карпатах: кутя з бренді і несподівані дуети (фото, відео)

Наталія Бучинська та Іван Гаврон (фото: прес-служба фестивалю)

"Напевно ми перемогли тому, що наша кутя була не тільки з бренді, але ще і з любов'ю. Готувати страву на сцені мені допомагали гості фестивалю – молода пара, хлопець і дівчина. Вони недавно побралися, може, тому наше готування проходило з таким теплом!", – розповіла Наталя.

Нагадаємо, що програма етно-фестивалю Winter Romantik Fest в Яремче націлена на розвиток українських традицій і культури.

Тут можна не тільки послухати виступи зірок наживо, а й самому долучитися до традиційного святкування Різдва, навчитися співати колядки і готувати кутю.

Раніше Джамала, Катя Осадча та інші зірки привітали українців з Різдвом.

Читайте LITE в Google News
Ольга Сумська Виктор Павлик Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян Шоу-бізнес
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози
В Україну йде арктичний холод: де будуть найсильніші морози