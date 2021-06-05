Квадратний мис і геометрія: про яке взуття варто забути, а яке купити для літа 2021
Яке взуття вибрати цього літа? Дизайнер Андре Тан зробив наочну добірку, де показав три варіанти одного і того ж виду взуття, а також розповів, який з них застарів, що можна взяти за базову модель, а яка буде гостромодною.
На сторінці в Instagram він опублікував добірку модного взуття літа 2021.
Сандалі
Забудьте про сандалі на танкетці з тонкими ремінцями – настав час стильних і зручних варіантів. Дісталися в спадок від минулого сезону практичні класичні сліппери - вони стануть відмінним базовим варіантом.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Пантофлі
І знову базова модель поєднає в собі мінімалізм і трендовий фасон – квадратний мис. А ось елеантні в'єтнамки на тонкому каблуці-«чарці» - це безумовний хіт сезону.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Мюль
Базовий варіант - закриті моделі з гострим носком на плоскій підошві. А ось мюлі на мікропідборах - це хіт сезону.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Босоніжки на низьких підборах
Вірний і безпрограшний базовий варіант - плоска підошва+тонкі Т-подібні ремінці, а якщо хочете бути в абсолютному тренді, тоді обирайте гладіатори.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Босоніжки на високих підборах
Літні босоніжки з подвійним плетеним шкіряним ремінцем - саме те що потрібно, адже вони універсальні. А якщо хочете хіт сезону, тоді придивіться до яскравої моделі з кадратним трендовим мисом і химерним геометричним каблуком.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
Балетки
Класичний і безпрограшний базовий варіант сезону - з квадратним закритим і гострим мисом нейтрального відтінку.
Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)
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