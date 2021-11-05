Квест" знайди Славу": Камінська спантеличила мережу архівним відео з випускного до пластики

Слава Камінська не раз відповідала на питання про свої пластичні операції . Вона не приховує, що виставила грудні імпланти і виправила форму носа. За словами артистки, після трансформацій вона стала відчувати себе куди впевненіше.

Вона знову торкнулася теми пластичних операцій і показала в соцмережі ексклюзивне архівне відео з випускного.

"Да. Хтось, щось проти пластики ще має?"- поцікавилася вона.

Примітно, що в ролику Слава - брюнетка. Вона вимовляє подячну промову вчителям і співає разом з однокласниками. Вона одягла на випускний чорну довгу вечірню сукню і зібрала волосся у високий хвіст, акуратно уклавши на бік довгу чубок.

Шанувальники артистку тут же дізналися і залишили для неї доброзичливі коментарі. До слова, далеко не всі впізнали в брюнетці Славу, адже шанувальники звикли бачити її рудою. За словами співачки, мідний - її натуральний колір волосся.