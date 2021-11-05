ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Квест" знайди Славу": Камінська спантеличила мережу архівним відео з випускного до пластики

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 15:40
Квест" знайди Славу": Камінська спантеличила мережу архівним відео з випускного до пластики Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Камінська не раз відповідала на питання про свої пластичні операції. Вона не приховує, що виставила грудні імпланти і виправила форму носа. За словами артистки, після трансформацій вона стала відчувати себе куди впевненіше.

Вона знову торкнулася теми пластичних операцій і показала в соцмережі ексклюзивне архівне відео з випускного.

"Да. Хтось, щось проти пластики ще має?"- поцікавилася вона.

Примітно, що в ролику Слава - брюнетка. Вона вимовляє подячну промову вчителям і співає разом з однокласниками. Вона одягла на випускний чорну довгу вечірню сукню і зібрала волосся у високий хвіст, акуратно уклавши на бік довгу чубок.

Шанувальники артистку тут же дізналися і залишили для неї доброзичливі коментарі. До слова, далеко не всі впізнали в брюнетці Славу, адже шанувальники звикли бачити її рудою. За словами співачки, мідний - її натуральний колір волосся.

  • Слава супер. А голосок - шик
  • Дуже красива і струнка дівчина
  • Найкрасивіша і жива дівчинка!
  • Сміливо. Не кожен зважиться викласти відео з випускного
  • Я думаю ніхто не проти, якщо це в міру. У вас все прекрасно і зроблено грамотно, немає відчуття, що Ви чийсь клон
  • З такої невпевненої дівчини, яка не знає, куди подіти руки і весь час поправляє волосся, перетворилася в таку жінку-вогонь
  • Темненька в чорному! Ура! Місія виконана!
  • Конкурс "знайди Славу"

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська спровокувала чутки в мережі про возз'єднання з колишнім чоловіком Едгаром Камінським, показавши ніжний спільний кадр.

Читайте LITE в Google News
Слава Камінська
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні
Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні