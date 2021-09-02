Квіткова і Добринін підірвали мережу запальним танцем з крихіткою сином

Екс-"Холостяк" Микита Добринін і його дружина, блогер Даша Квіткова менше 2 місяців тому стали батьками і звикають до своєї нового життя з малюком Левом, не забуваючи ділитися смішними і милими моментами з шанувальниками. Так, пара влаштувала запальні танці разом з малюком сином.

Даша одягнена в сірий топ і вільну чорну сорочку, а Микита - в чорних домашніх брюках і з голим торсом. Ведучий тримає на руках маленького Лева, і вони з дружиною починають кумедно танцювати.

"...і зустрічайте на паркеті...", - інтригуюче підписала ролик Квіткова.

Користувачі мережі прийшли в захват від енергійної сімейки і засипали їх компліментами, при цьому багато хто заявив, що кращий на відео - однозначно Лев.