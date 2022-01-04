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Lady in red: Каменських похвалилася тонкою талією і довгими ніжками в розкішному вбранні

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Вівторок 04 січня 2022 16:29
Lady in red: Каменських похвалилася тонкою талією і довгими ніжками в розкішному вбранні Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Новорічні свята - відмінний привід похвалитися новими ефектними нарядами. Так явно вважає і Настя Каменських - так, співачка разом з чоловіком Потапом показали розкішні вбрання на атмосферних кадрах біля ялинки.

На цьому зірка не зупинилася і побалувала шанувальників новим святковим луком у своєму Instagram.

Настя позувала на сцені в променях софітів. Співачка постала перед об'єктивом в облягаючій червоній вечірній сукні. Пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки зірки - а та ще й грайливо підняла одну ногу.

Каменських поєднала шикарний аутфіт з туфлями-човниками в тон на високих підборах. З аксесуарів вона вибрала масивні блискучі сережки.

Свої фірмові кучері виконавиця поклала на одну сторону, а також зробила ефектний вечірній макіяж.

Lady in red: Каменських похвалилася тонкою талією і довгими ніжками в розкішному вбранні

Настя Каменських показала витончену фігуру в розкішній червоній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Cheers to 2022", - підписала кадр Настя.

Користувачі мережі залишили багато коментарів під фото, захоплюючись фігурою і красою артистки.

  • Шикарні ніжки, красуня Анастасія
  • Бомбезно. Сексуально. Ідеально
  • Шикарна
  • Супер!!! красуня
  • Розкішна
  • Боже які ніжки, сексуальність
  • Красива дуже!
  • Неперевершена
  • Ось це шикарно

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зізналася, що готується до відпустки. Разом з чоловіком вони за традицією летять відпочивати в Мексику.

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Настя Каменських
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