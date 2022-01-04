Lady in red: Каменських похвалилася тонкою талією і довгими ніжками в розкішному вбранні

Новорічні свята - відмінний привід похвалитися новими ефектними нарядами. Так явно вважає і Настя Каменських - так, співачка разом з чоловіком Потапом показали розкішні вбрання на атмосферних кадрах біля ялинки.

На цьому зірка не зупинилася і побалувала шанувальників новим святковим луком у своєму Instagram .

Настя позувала на сцені в променях софітів. Співачка постала перед об'єктивом в облягаючій червоній вечірній сукні. Пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися на довгі стрункі ніжки зірки - а та ще й грайливо підняла одну ногу.

Каменських поєднала шикарний аутфіт з туфлями-човниками в тон на високих підборах. З аксесуарів вона вибрала масивні блискучі сережки.

Свої фірмові кучері виконавиця поклала на одну сторону, а також зробила ефектний вечірній макіяж.

Настя Каменських показала витончену фігуру в розкішній червоній сукні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Cheers to 2022", - підписала кадр Настя.

Користувачі мережі залишили багато коментарів під фото, захоплюючись фігурою і красою артистки.