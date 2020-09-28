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Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро

Новость на русском → Понеділок 28 вересня 2020 14:31
Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Не обійшлося і без фірмової "фішки" ведучої - стильного капелюшка

Ще зовсім недавно Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим ніжилася в теплих морських хвилях в Туреччині, тепер же вони обидва повернулися в Київ і приступили до роботи. Так, телеведуча активно знімає нові випуски програми "Світське життя", попутно захоплюючи яскравими і стильними луками.

Так, зірка показала у своєму Instagram розкішний образ для свіжого випуску шоу. 37-річна Осадча вбралася в червоне плаття в підлогу з одним голим плечем і пікантним розрізом на стегні. З іншого боку наряду - незвичайний довгий рукав-шлейф, а доповнює аутфит фірмовий знак теледіви - маленький капелюшок з пір'ям в тон наряду.

Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро

Катя Осадча підкорила яскравим образом в червоній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що ефектне плаття відмінно підкреслило витончену фігуру Каті. Волосся вона зібрала ззаду і зробила макіяж в природних тонах. До речі, вартість вбрання від бренду KATRINE K становить 1340 євро.

Lady in red: Катя Осадча захопила витонченою фігурою в розкішній сукні за 1300 євро

Скріншот з сайту katrinekcouture.com

Фолловери захопилися новим образом беззмінної ведучої "Світського життя".

  • Шикарне плаття lady in Red
  • Ваше плаття елегатне. Раніше "Світське Життя" показали після Голосу Країни та щоп'п'ятниці альо зараз показують щосуботи. Сьогодні єфір буде після "Танців з Зірками" гарна ідея
  • принцеса
  • Найкращу сукню для кращої
  • Красуня.
  • Яка гарна сукня
  • Катя, як завжди неперевершено
  • Жар-птиця
  • Красуня
  • Плаття і весь образ в цілому вогонь

Нагадаємо, Катя Осадча в мікроміні зачарувала яскравим відпочинком з Юрієм Горбуновим в Туреччині.

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