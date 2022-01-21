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Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"

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П'ятниця 21 січня 2022 12:53
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія" Лана Дель Рей (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Американська співачка Лана Дель Рей представила композицію "Watercolor Eyes", яка увійшла в саундтрек 2 сезону серіалу "Ейфорія".

Офіційне відео було опубліковано на YouTube-каналі артистки.

Пісня прозвучить у третьому епізоді "Ейфорії", який вийде на екрани вже цієї неділі, 23 січня. Назва серії вельми інтригуюча - "Роздуми: великі і маленькі хулігани".

Продюсерами треку виступили вокаліст групи Magic! Назрі Атвех і Дрю Еріксон, який працював над минулорічним альбомом Дель Рей "Blue Banisters".

До слова, раніше Лана Дель Рей видалила всі свої акаунти з соціальних мереж -Facebook, Twitter і Instagram.

Нагадаємо, що другий сезон "Ейфорії" стартував на стрімінг-сервісі HBO 9 січня. Першу серію подивилися 2,4 млн глядачів на всіх платформах - це найвищий показник з моменту запуску HBO Max. Продовження молодіжної тін-драми складається з восьми серій, остання з яких вийде 28 Лютого.

Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу &quot;Ейфорія&quot;

Обкладинка нового синглу Лани Дель Рей Watercolor Eyes

На даний момент вийшло два епізоди. Серіал розповідає про проблеми і складні взаємини американських школярів. Головну роль у фільмі грає співачка і актриса Зендая. Також в серіалі знімалися Хантер Шафер, Сторм Райд, Ерік Дейн, Мод Апатоу та інші.

Нагадаємо, що вперше уривок пісні Watercolor Eyes прозвучав у тизері нового епізоду "Ейфорії".

Тим часом виконавиця ще однієї головної ролі в "Ейфорії" - трансгендерна актриса і модель Хантер Шафер заінтригувала виходом у люди з партнером по шоу, актором Домініком Файком. Парочка відвідала ресторан в Західному Голлівуді і мило трималася за руки на виході з нього.

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