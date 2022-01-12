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Леді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на "Оскар" в стильній фотосесії

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Середа 12 січня 2022 14:46
Леді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на "Оскар" в стильній фотосесії Леді Гага (фото: instagram.com/wmag)
Автор: Ольга Турчанікова

W Magazine представив обкладинки "голлівудського" випуску, які прикрасили герої найгучніших кінопрем'єр року. Актори, які завдяки своїм роботам стали учасниками "оскарівської" гонки, знялися в стильній фотосесії.

Серед них – Крістен Стюарт, яка зіграла принцесу Діану у фільмі "Спенсер", Адам Драйвер і Леді Гага, які представили картину "Будинок Гуччі", виконавець головної ролі у "Влада пса" Бенедикт Камбербетч, Джессіка Честейн, Джемма Чан, Дензел Вашингтон, Тільда Свінтон з дочкою Онор та інші.

Для всіх героїв влаштували окрему фотосесію з інтерв'ю, де вони розповіли про зйомки, своє бачення героїв і майбутні проекти.

"В останній день зйомок я сиділа на балконі апартаментів в Римі, слухала Діна Мартіна, що наспівує Mambo Italiano, і у мене з рота звисала сигарета. Я на 100% була Патрицією. Але я знала, що повинна попрощатися з нею: мене всюди переслідували великі зграї мух, і я дійсно почала вірити, що це вона їх послала. Я була готова відпустити її", – згадує Леді Гага про свого персонажа.

Крістен Стюарт зізналася, що роль далася їй нелегко. Вона нагадувала "гарячковий сон-вірш, спробу уявити, що відчувала Діана, коли намагалася визначити, ким вона є".

Для Кейт Бланшетт зйомки у фільмі Гільєрмо дель Торо "Алея кошмарів" стали яскравою плямою на тлі пандемії. "Мене завжди заворожував світ цирку або карнавалу, – говорить володарка "Оскара". – Я бачила свою героїню Ліліт як збочений маяк істини. Хтось, хто зміг вивідати правду у людини, яка не хотіла, щоб правда була розкрита. Чим більше людина намагається приховати свою справжню природу, тим більше ці тенденції будуть впливати на ваше життя".

Леді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесіїЛеді Гага, Крістен Стюарт, Кейт Бланшетт та інші претенденти на &quot;Оскар&quot; в стильній фотосесії

Актори в новій фотосесії (фото: instagram.com/wmag)

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