Ліки від осінньої хандри: Віра Брежнєва представила максі-сингл "Sestra"

Автор музики та слів - незмінно Костянтин Меладзе

Співачка Віра Брежнєва порадувала своїх шанувальників відразу в потрійному обсязі - артистка представила нову пісню, при цьому вперше її трек вийшов у форматі максі-синглу відразу з двома альтернативними версіями від різних саунд-

продюсерів. Автор музики та слів - звичайно ж, Костянтин Меладзе.

Брежнєва продовжує музичні експерименти, розпочаті з виходом

альбому "V." Виконавиця планує і далі дивувати своїх фанатів.

“Під час перерви "осів пісок", проявилося багато інсайтів, які не

могли не відбитися на творчості. Ми спробували відчути цю пісню з різних сторін і запросили кількох саунд-продюсерів. Але в результаті отримали три унікальні композиції, з яких так і не змогли вибрати кращу, тому і вирішили порадувати слухачів відразу трьома версіями. Нам цікаво буде дізнатися, яка саме більше сподобається публіці", - поділилася Брежнєва.

Віра Брежнєва захопила витонченою фігурою в сріблястому боді (фото: прес-служба)

Пісня "Sestra" це міні-розповідь, і в ній зможе впізнати себе кожен, хто

проходив через хворобливі розставання з коханою людиною. Але

жалю і розкаянню виконавиця воліє інше: танці до ранку в надійній компанії - сестри або вірної подруги, soul sister, яка все зрозуміє без зайвих слів.

У Віри три рідні сестри, готових у будь-яку хвилину її підтримати, і їй, як нікому іншому відомо, наскільки важливо мати споріднену душу, з якою можна розділити і печаль, і радість.

"Sestra" - експеримент Віри Брежнєвої, в якому беруть участь всі слухачі:

кожен зможе вибрати версію пісні за смаком і зцілитися від осінньої

нудьги.

Раніше Віра Брежнєва розповіла, чому не захотіла організовувати пишне весілля з Меладзе.