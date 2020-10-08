ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ліки від осінньої хандри: Віра Брежнєва представила максі-сингл "Sestra"

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 17:46
Ліки від осінньої хандри: Віра Брежнєва представила максі-сингл "Sestra" Віра Брежнєва (фото: прес-служба)
Автор: Марина Настевич

Автор музики та слів - незмінно Костянтин Меладзе

Співачка Віра Брежнєва порадувала своїх шанувальників відразу в потрійному обсязі - артистка представила нову пісню, при цьому вперше її трек вийшов у форматі максі-синглу відразу з двома альтернативними версіями від різних саунд-
продюсерів. Автор музики та слів - звичайно ж, Костянтин Меладзе.

Брежнєва продовжує музичні експерименти, розпочаті з виходом
альбому "V." Виконавиця планує і далі дивувати своїх фанатів.

“Під час перерви "осів пісок", проявилося багато інсайтів, які не
могли не відбитися на творчості. Ми спробували відчути цю пісню з різних сторін і запросили кількох саунд-продюсерів. Але в результаті отримали три унікальні композиції, з яких так і не змогли вибрати кращу, тому і вирішили порадувати слухачів відразу трьома версіями. Нам цікаво буде дізнатися, яка саме більше сподобається публіці", - поділилася Брежнєва.

Ліки від осінньої хандри: Віра Брежнєва представила максі-сингл &quot;Sestra&quot;

Віра Брежнєва захопила витонченою фігурою в сріблястому боді (фото: прес-служба)

Пісня "Sestra" це міні-розповідь, і в ній зможе впізнати себе кожен, хто
проходив через хворобливі розставання з коханою людиною. Але
жалю і розкаянню виконавиця воліє інше: танці до ранку в надійній компанії - сестри або вірної подруги, soul sister, яка все зрозуміє без зайвих слів.

У Віри три рідні сестри, готових у будь-яку хвилину її підтримати, і їй, як нікому іншому відомо, наскільки важливо мати споріднену душу, з якою можна розділити і печаль, і радість.

"Sestra" - експеримент Віри Брежнєвої, в якому беруть участь всі слухачі:
кожен зможе вибрати версію пісні за смаком і зцілитися від осінньої
нудьги.

Раніше Віра Брежнєва розповіла, чому не захотіла організовувати пишне весілля з Меладзе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин У Польщі бачать можливість блокування будівництва "Північного потоку-2"