Леся Нікітюк бере паузу у кар'єрі на ТБ: в чому причина

Популярна телеведуча здивувала несподіваною заявою

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка стала запрошеним суддею в червертом ефірі шоу "Танці з зірками 2020", приголомшила своїх шанувальників раптовою заявою. Зірка програм "Le маршрутка" і "Хто зверху?" повідомила, що бере паузу в роботі на телебаченні.

Про це Леді Ле написала у своєму Instagram, супроводивши пост знімками в ефектному образі зі зйомок "Танців". Нагадаємо, там вона блищала в облягаючій сріблястій міні-сукні з пір'ям в якості декору.

Теледіва зізналася, що напружений робочий графік заважає їй опанувати нові знання, тому вона хоче взяти тимчасову перерву і подумати, а заодно повчитися новому.

"А ось тепер можна і взяти невелику паузу..) Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ві вже дивуйтесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова... Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі....Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу. Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю, ну і китайський вже забула. Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся", - написала Нікітюк.

Леся Нікітюк захопила ефектним луком в блискучій міні-сукні з пір'ям на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники підтримали улюблену ведучу і почали бажати їй удачі і всього хорошого в коментарях.

Удачі вам! Нехай все вийде. А вчорашній образ - просто бомба!

от і правильно. Щоб рости, треба розвиватись! А щоб розвиватись, треба вчитись! Молодець

найкраща і позитивна, на всі ефіри б!

Ви розумниця здоров'я та подяку батькам за таку дочку

Леся ти бомба

Багіня

Ви Супер Жінка. І приклад для багатьох все що ви не почнете у вас вийде

Сама нормальна діваха в тому шоубізнесі

Що ще станеться в 20 році?

Розумниця і красуня. А головне, щира і реальна! Успіхів

Нагадаємо, Лесю Нікітюк в одному халаті запідозрили у збільшенні губ, а ведуча поділилася б'юті-лайфхаками.

До речі, Леся Нікітюк в ім'я любові зробила виняток на відпочинку в Туреччині.