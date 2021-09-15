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Леся Нікітюк в ефектній сукні "кольору апероль" влаштувала фотосесію у вбиральні

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Києва, Середа 15 вересня 2021 13:31
Леся Нікітюк в ефектній сукні "кольору апероль" влаштувала фотосесію у вбиральні Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Відома телеведуча Леся Нікітюк побувала на першій премії National Bloggers Awards, на якій відзначили кращих блогерів року, де похвалилася яскравим вбранням і спокусливими формами. Крім того, зірка влаштувала дещо незвичайний фотосет з подругою.

Яскравими знімками з заходу Леді Ле поділилася у своєму Instagram.

Для виходу в світ ведуча вибрала барвистий і оригінальний лук - яскраво-помаранчеве плаття з глибоким декольте і довгими рукавами різного крою, а також деякою подобою шлейфу ззаду. Ефектний аутфіт вона доповнила туфлями-човниками на зав'язках в тон наряду, а з аксесуарів вибрала чорну сумочку Balenciaga Hourglass.

Біляве волосся Нікітюк зав'язала в хвіст і вклала чубок на дві сторони, а також зробила ефектний макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала коричневою помадою.

Леся Нікітюк в ефектній сукні &quot;кольору апероль&quot; влаштувала фотосесію у вбиральні

Леся влаштувала забавну фотосесію прямо в туалеті, приймаючи спокусливі пози біля дзеркала і демонструючи свою струнку фігуру і довгі ноги у всій красі. Компанію їй склала подруга. Теледіва пожартувала, що влаштувала собі таку розвагу, поки Інші із захопленням дивилися підсумки премії.

Леся Нікітюк в ефектній сукні &quot;кольору апероль&quot; влаштувала фотосесію у вбиральніЛеся Нікітюк в ефектній сукні &quot;кольору апероль&quot; влаштувала фотосесію у вбиральніЛеся Нікітюк в ефектній сукні &quot;кольору апероль&quot; влаштувала фотосесію у вбиральні

До слова, присутній на церемонії відомий дизайнер Андре Тан зазначив, що сукня у Лесі "кольору апероль".

Леся Нікітюк в ефектній сукні &quot;кольору апероль&quot; влаштувала фотосесію у вбиральні

Леся Нікітюк приголомшила незвичайною фотосесією в яскраво-помаранчевому вбранні з пікантним декольте (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери почали активно обговорювати образ Нікітюк і її знімки з вбиральні.

  • Я не тим займався на премії! Як я міг упустити туалет!
  • Леся, носіть високі підбори, Ваші ніжки в них вогонь
  • Лесичка, ну чому в дамській кімнаті??? Ти ж леді. Не розумію, в чому кайф фоткаться біля фейсомийок!
  • Шикарно, ноги вогонь, Леся богиня
  • Поки всі дивляться премію - Леся підкоряє вбиральню
  • Пантера
  • Дуже красиво
  • Таких фоток в тебе ще не було, надолужуєш маммєнт
  • Сукня вогонь. А ви ракета бомба
  • Катерини Кухар в туалеті не вистачає
  • Шикарна

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк звела з розуму спокусливими фото в латексному костюмі.

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