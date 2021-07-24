Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

Леся Нікітюк після насичених трудових буднів і зйомок в Києві вирішила відновити сили і вирушила у відпустку в Чорногорію. До слова, зірка вже встигла зробити перші фото в бікіні поруч з готелем ... імені себе! Шанувальники оцінили гумор Лесі. Але перевести їм дух вона не дала і закидала мережу серією пляжних кадрів з собою в головній ролі.

На особистій сторінці Леді Ле в Instagram ціла серія знімків в зебровому мікробікіні.

Купальник з забарвленням анімалье практично не залишив простору для фантазії. Леся позувала на тлі моря і гірської місцевості, на задньому плані видно корабель і катер, але увага шанувальників була прикута до струнких форм Леді Ле в спокусливому бікіні. Леся ефектно виходить з води, поправляє волосся і з усіх боків демонструє модельні форми.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - залишила інтригуючий підпис під фотосесією в мінібікіні Леся.

Леся покрасувалася в мікробікини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники зірки прийшли в повний захват від гарячого літнього фотосету, і запевнили Леді Ле – на знімках дійсно є що розглянути.