Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися
Леся Нікітюк після насичених трудових буднів і зйомок в Києві вирішила відновити сили і вирушила у відпустку в Чорногорію. До слова, зірка вже встигла зробити перші фото в бікіні поруч з готелем ... імені себе! Шанувальники оцінили гумор Лесі. Але перевести їм дух вона не дала і закидала мережу серією пляжних кадрів з собою в головній ролі.
На особистій сторінці Леді Ле в Instagram ціла серія знімків в зебровому мікробікіні.
Купальник з забарвленням анімалье практично не залишив простору для фантазії. Леся позувала на тлі моря і гірської місцевості, на задньому плані видно корабель і катер, але увага шанувальників була прикута до струнких форм Леді Ле в спокусливому бікіні. Леся ефектно виходить з води, поправляє волосся і з усіх боків демонструє модельні форми.
"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - залишила інтригуючий підпис під фотосесією в мінібікіні Леся.
Леся покрасувалася в мікробікини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники зірки прийшли в повний захват від гарячого літнього фотосету, і запевнили Леді Ле – на знімках дійсно є що розглянути.
- Тут явно є на що подивитися... Красуня
- Ви прекрасна
- Венера
- Шикарна красотуля
- Афродіта
- Там, де Леся, автоматично є на що подивитися
- Відмінно виглядаєте, дуже-дуже красива принцеса
- Богиня! Купальник - супер
- Супер леді
- Класно облягає купальник, дійсно - є на що подивитися, шкода , що помацати не можна
- А якщо у когось серце слабке
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк підкорила оригінальними і спокусливими образами, в яких глядачі незабаром побачать її на екрані.