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Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

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Чорногорія, Субота 24 липня 2021 16:38
Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Нікітюк після насичених трудових буднів і зйомок в Києві вирішила відновити сили і вирушила у відпустку в Чорногорію. До слова, зірка вже встигла зробити перші фото в бікіні поруч з готелем ... імені себе! Шанувальники оцінили гумор Лесі. Але перевести їм дух вона не дала і закидала мережу серією пляжних кадрів з собою в головній ролі.

На особистій сторінці Леді Ле в Instagram ціла серія знімків в зебровому мікробікіні.

Купальник з забарвленням анімалье практично не залишив простору для фантазії. Леся позувала на тлі моря і гірської місцевості, на задньому плані видно корабель і катер, але увага шанувальників була прикута до струнких форм Леді Ле в спокусливому бікіні. Леся ефектно виходить з води, поправляє волосся і з усіх боків демонструє модельні форми.

"У Чорногорії завжди є на що подивитися", - залишила інтригуючий підпис під фотосесією в мінібікіні Леся.

Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

Леся Нікітюк у крихітному бікіні приголомшила чарівними видами: є на що подивитися

Леся покрасувалася в мікробікини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники зірки прийшли в повний захват від гарячого літнього фотосету, і запевнили Леді Ле – на знімках дійсно є що розглянути.

  • Тут явно є на що подивитися... Красуня
  • Ви прекрасна
  • Венера
  • Шикарна красотуля
  • Афродіта
  • Там, де Леся, автоматично є на що подивитися
  • Відмінно виглядаєте, дуже-дуже красива принцеса
  • Богиня! Купальник - супер
  • Супер леді
  • Класно облягає купальник, дійсно - є на що подивитися, шкода , що помацати не можна
  • А якщо у когось серце слабке

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк підкорила оригінальними і спокусливими образами, в яких глядачі незабаром побачать її на екрані.

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