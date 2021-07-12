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Леся Нікітюк у крихітному бікіні викликала ажіотаж у мережі проханням: "стільки охочих"

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Понеділок 12 липня 2021 11:42
Леся Нікітюк у крихітному бікіні викликала ажіотаж у мережі проханням: "стільки охочих" Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк проводить літо в місті з толком - ведуча активно знімається в новому сезоні шоу "Хто зверху?", який вийде на екрани вже восени, а вихідні проводить весело і активно. Так, вона встигла побувати на фестивалі Atlas Weekend 2021, відсвяткувала Івана Купала, а тепер вирішила розслабитися і порелаксувати біля басейну.

На сторінці Леді Ле в Instagram з'явилося спокусливе фото в мікробікіні.

Телезірка розташувалася на шезлонгу біля басейну. На ній - бікіні з принтом анімалье. Купальник з тонкими вавзками-мотузочками підкреслив хвилюючі вигини Лесі. Вона сховала волосся під капелюхом і обійшлася без макіяжу.

"Хто намаже спинку? Гаразд, я сама", - пококетувала з підписниками Леся.

Леся Нікітюк у крихітному бікіні викликала ажіотаж у мережі проханням: &quot;стільки охочих&quot;

Леся Нікітюк викликала ажіотаж пляжним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле активно підключилися до обговорення спекотного кадру. В якості помічника вони несподівано запропонували Сергія Притулу і позаздрили сусідам ведучої по пляжному комплексу, де вона відпочиває і фотографується. Від бажаючих виконати прохання телезірки в коментарях не було відбою.

  • Богиня
  • Красуня
  • Як завжди, Леся - бомба
  • Гаряча, спокусниця
  • Фігура - вогонь
  • Шикарна наша Леся. Давай на " Холостячку 3"
  • Така вже красива ти, Леся! І фігура, і душа
  • Така романтична!
  • Куди їхати? Крем взяв
  • Стільки бажаючих, напевно, вже намазали

Нагадаємо, що раніше відомий український продюсер Руслан Квінта зробив компліменти співочому таланту і потенціалу Лесі - він зазначив, що у ведучої прекрасні вокальні дані і розсекретив її творчі плани.

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