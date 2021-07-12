Леся Нікітюк у крихітному бікіні викликала ажіотаж у мережі проханням: "стільки охочих"
Леся Нікітюк проводить літо в місті з толком - ведуча активно знімається в новому сезоні шоу "Хто зверху?", який вийде на екрани вже восени, а вихідні проводить весело і активно. Так, вона встигла побувати на фестивалі Atlas Weekend 2021, відсвяткувала Івана Купала, а тепер вирішила розслабитися і порелаксувати біля басейну.
На сторінці Леді Ле в Instagram з'явилося спокусливе фото в мікробікіні.
Телезірка розташувалася на шезлонгу біля басейну. На ній - бікіні з принтом анімалье. Купальник з тонкими вавзками-мотузочками підкреслив хвилюючі вигини Лесі. Вона сховала волосся під капелюхом і обійшлася без макіяжу.
"Хто намаже спинку? Гаразд, я сама", - пококетувала з підписниками Леся.
Леся Нікітюк викликала ажіотаж пляжним фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Леді Ле активно підключилися до обговорення спекотного кадру. В якості помічника вони несподівано запропонували Сергія Притулу і позаздрили сусідам ведучої по пляжному комплексу, де вона відпочиває і фотографується. Від бажаючих виконати прохання телезірки в коментарях не було відбою.
- Богиня
- Красуня
- Як завжди, Леся - бомба
- Гаряча, спокусниця
- Фігура - вогонь
- Шикарна наша Леся. Давай на " Холостячку 3"
- Така вже красива ти, Леся! І фігура, і душа
- Така романтична!
- Куди їхати? Крем взяв
- Стільки бажаючих, напевно, вже намазали
Нагадаємо, що раніше відомий український продюсер Руслан Квінта зробив компліменти співочому таланту і потенціалу Лесі - він зазначив, що у ведучої прекрасні вокальні дані і розсекретив її творчі плани.