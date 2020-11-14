Леся Нікітюк в облягаючому топі і мікрошортах розохотила мережу ранковою красою: страшая сила
Ведуча потішила мережу зовнішнім виглядом з ранку
Леся Нікітюк полюбилася українцям завдяки іскрометному гумору і свїй відкритості. Вона вміє жартувати над іншими і над собою, а самоіронії їй не позичати. Так, Леді Ле не побоялася з'явитися перед шанувальниками "у всій красі" і показати, як вона починає свій ранок. Ведуча розмістила в Instagram пару знімків, на яких постала в масці для обличчя і з патчами.
Леді Ле робить селфі в дзеркалі ванної кімнати. На ній – спокусливий домашній костюм, що складається з топа з невеликою шнурівкою по боках і коротких трикотажних шортах. На руках вона тримає свого улюбленця Рафіка.
"Костюм!" - написала захоплена співачка Мішель Андраде. Леся нарікала: "Костюм хороший... ще б прес".
Леся Нікітюк показала себе з ранку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Прихильники помітили, що під топом у Лесі немає білизни, а також жартували з приводу маски на її обличчі і обсипали компліментами. Багато зазначили, що у Лесі прекрасна фігура і плоский животик, тому вона не повинна переживати.
- Шикарна
- Бомба
- Красотуля
- Красивий животик, навіщо мужоподібний прес
- Така мила
- Краса - це страшна сила!
- Леся, який прес? У вас прекрасна фігура!
- Сильний костюмчик!
- Груди шикарні!
- Красу нічим не налякаєшь
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в шкіряній спідниці-міні і топі показала зухвалий образ з вечірки.
До речі, Леся Нікітюк висловилася про те, чи вільно її серце.