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Леся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причина

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 18:00
Леся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причина Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ледь ведуча "Le Маршрутки" на "Новому каналі" Леся Нікітюк відправляється на фірмовому транспорті їздити по Україні, її починають вистежувати фанати. Рідко коли зустрінеш зірку національного масштабу в глибинці. Вони чатують її під готелями і біля маршрутки з однією метою - зробити спільне фото, щоб похвалитися друзям і близьким.

Але деяким фанатам доводиться відмовляти, каже Леді Ле в коментарі нашому виданню.

"Завжди намагаюся фотографуватися з шанувальниками. Сама люблю це робити. Але є незручні моменти, коли я можу відмовити. Наприклад, якщо просять зробити селфі в той час, коли я виношу сміття - мені незручно фотографуватися. Але я завжди прошу вибачення за свою відмову", - розповідає ведуча.

З деякими вона не тільки робить селфі, але навіть може погодитися піти на каву.

Так, в Івано-Франківську вона погодилася зустрітися з незнайомцем. Адже його фанати просто закидали повідомленнями телеведучу. Хлопцем опинився місцевий блогер, який дуже хотів побачити телезірку і попросив підписників писати Лесі, щоб вона точно побачила його прохання.

"Ми з ним зустрілися біля готелю. Діма прийшов без кави, але з одним і великим букетом квітів", - згадала Никитюк.

Вони поспілкувалися, зробили пару кадрів і розійшлися кожен по своїх справах.

Леся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причинаЛеся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причинаЛеся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причинаЛеся Нікітюк відмовляє фанатам в селфі: стала відома причина

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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