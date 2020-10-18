Леся Нікітюк відверто висловилася про Притулу: перестала намагатися

Леся Нікітюк відверто розповіла про роботу з Сергієм Притулою

Що може налякати дівчину, яка з телекамерами на "ти", яка пірнала в саму глибоку западину світу, плавала з акулами і навіть потрапила в аварію в чужій країні? Напевно, нічого!

Але виявляється, під час зйомок на "Хто зверху?" з Сергієм Притулою Леся Нікітюк неабияк хвилюється.

"Він для мене еталон блискавичного експромту і дотепності. Раніше я писала заготовки і починала придумувати жарти за півроку! А зараз перестала намагатися пережартувати Сергійка! Видно, ми з Притулою так здружилися, що я без всяких шпаргалок знаю, що і коли говорити. І від цього глядачам тільки смішніше", - зізналася Леді Ле в коментарі РБК-Україна.

Леся Нікітюк і Сергій Притула (фото: прес-служба Нового каналу)

Але зовсім скоро Леся може залишитися без свого головного суперника в "Хто зверху?" Хто може замінити в шоу Сергія Притулу, який зараз є кандидатом в мери Києва?

"Досить болюче питання, яке зараз глибоко сидить в моєму серці. По-перше, я завжди вкрай важко переживав появу нових капітанів у складі жіночої команди. Зараз, в разі перемоги на виборах, складу повноваження ведучого Нового каналу. І питання, хто мене замінить, - мій головний біль. У мене були великі надії на одного ведучого в нашій країні, але щось він перестав їх виправдовувати. Тому не знаю. Думаю, відповідь на це питання дадуть кастинги", - зізнався сам шоумен.

Раніше Леся Нікітюк підкорила мережу новим спокусливим луком.

А перед цим популярна ведуча в мікробікіні порівняла себе з молодою Шерон Стоун.