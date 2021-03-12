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Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 18:58
Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк разом з мамою Кет вирушила до Туреччини на щорічне повне обстеження організму і вже встигла розповісти шанувальникам про всі нюанси медичного туризму. Тепер вона вирішила відзвітувати про результати, щоб фани не переживали за її самопочуття.

Ведуча опублікувала в Instagram кілька фото, зроблених на сонячних вулицях Стамбула.

Леся розгулює по місту в оригінальній бежевій куртці-бомбері і шкіряних штанях. В руках у неї – стаканчик з кавою. Разом з мамою вона вирушила на екскурсію і подивилася місцеві визначні пам'ятки.

"Хюрем Хюрем. Друзі, вчора ми пройшли Check up тут у Стамбулі, вже 2-й рік поспіль! Стан здоров'я прекрасний, це видно на фото. Нагадаю що Check up- (для тих хто не зрозумів), це досліження організму, перевірка стану здоров'я, яку потрібно робити раз на рік, щоб потім не було таких моментів: - Ой, то ж все було нормально, звідки ця "болєзнь", - нагадала ведуча.

Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я

Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я

Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я

Леся Нікітюк прогулялася по Стамбулу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники зазначили, що Леся дійсно схожа на актрису, яка виконала роль легандарной Роксолани-Хюррем – Мер'єм Узерлі.

  • Леся, ви дуже схожі на актрису, яка грала Хюррем
  • Леся Султан
  • Як завжди прекрасна і з відмінним почуттям гумору
  • Красуня
  • Як завжди дуже красива
  • Який гармонійний людина
  • Справжня Роксолана
  • Леся, ти прекрасна. І зовні, і всередині

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потонула в квітах на 8 березня і заінтригувала питанням, звідки у неї стільки розкішних букетів.

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