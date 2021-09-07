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Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

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Вівторок 07 вересня 2021 09:36
Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками несподіваною, але вельми приємною звісткою і похвалилася, що їй написала американська світська левиця і телезірка Кім Кардашьян.

Скріншот з листуванням з американською зіркою Леді Ле опублікувала в розділі сторіс свого Instagram.

Нікітюк виклала скрін свого директа, де на самому верху видно повідомлення від Кардашьян. На кадрі видно, як Кім написала "Amazing" ("дивовижний/а" англійською мовою, - прим. ред.) і додала смайлик у вигляді рожевого сердечка.

Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

"Це мені Кім написала? Хлопці, мені написала сама Кім. Значить, я реально емейзін", - написала щаслива Леся.

Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

При цьому українська ведуча вирішила не зупинятися на досягнутому і вирішила "замахнутися" і на красеня Джареда Лето, з яким вона в минулому році випадково поговорила в прямому ефірі в Instagram.

"Джаред? А ти щось будеш писати???" - жартівливо поцікавилася Никитюк.

Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

Також Леся вирішила запитати у своїх шанувальників, чи хочуть вони побачити, що ще написала їй Кім. В опитуванні 97% фоловерів відповіли "так".

Леся Нікітюк похвалилася повідомленням від Кім Кардашьян: фотофакт

Леся Нікітюк показала повідомлення від Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що Нікітюк неодноразово говорила про те, що мріє подружитися з Кардашьян. Вона навіть фотошопила свою фігуру так, щоб вона була схожа на соковиті форми Кім.

Нагадаємо, раніше смілива Нікітюк в шкіряних шортах заговорила про особисте і зробила зізнання про дощ.

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Леся Нікітюк Кім Кардашян
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