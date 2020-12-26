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Леся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому році

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 12:01
Леся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому році Леся Нікітюк здивувала зызнанням (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Популярна ведуча Леся Нікітюк, яку зазивають на шоу "Холостячка", вже вкотре здивувала українців. Цього разу телезірка зізналася, що живе... з меценатом!

Правда, він не утримує Леді Ле, не робить їй дорогих подарунків. Все набагато прозаїчніше. Справа в тому, що нещодавно меценатом став її песик Рафік. Домашній улюбленець Лесі отримав круту роботу і має всі шанси стати справжньою всеукраїнської зіркою.

"Він буде обличчям корму. Уявіть, Рафік стане першим амбасадором корму в Україні. І він буде меценатом – по суті, мій пес реально буде таким маленьким меценатом. Раз на місяць він буде розвозити цей корм у притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", – розповіла Никитюк за лаштунками зйомок шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Леся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому роціЛеся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому році

Леся Нікітюк на зйомках новорічного шоу каналу "Україна", яке покажуть 31 грудня (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся також зізналася, що зовсім недавно її улюблений песик переніс величезний стрес.

"Рафік бідний страждав у цьому році! Йому видалили дзвіночки. Це було зроблено правильно, хоча звичайно, дуже шкода тварин. І він ось буквально перед новорічними святами відійшов від операції. В нього там вже все зажило", – поділилася Нікітюк з журналістами.

Леся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому роціЛеся Нікітюк зізналася, що живе з меценатом Рафіком: страждав у цьому році

Леся Нікітюк готова до святкування Нового року (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк блиснула апетитними формами і стрункими ніжками в екстремальному міні.

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