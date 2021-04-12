ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Леся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною Світоліною

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 11:33
Леся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною Світоліною Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася прогулянкою зі своєю знаменитою подругою - тенісисткою Еліною Світоліною, яка нещодавно оголосила про заручини з французом. Дівчата зробили кілька знімків на "скляному мосту" у Києві, позуючи в обнімку.

Відповідні кадри Леді Ле опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для весняного променаду по українській столиці Світоліна вибрала чорні штани і червоний топ, а також чорну куртку. В руці вона тримає блакитну сумочку від Jacquemus.

Нікітюк ж віддала перевагу дещо дивному образу - ведуча позувала в ультракоротких бежевих шортах, які поєднала з білою сорочкою і дутою курткою, під якими їх практично і не видно. Лук доповнили високі чоботи і чорна сумка з ручкою-ланцюжком від Prada. Відзначимо, що вартість такої сумки - 1100 євро (36,500 гривень).

"Погуляли знатно. Еліна Світоліна, ти моя супержінка", - підписала кадри Леся.

Леся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною СвітоліноюЛеся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною СвітоліноюЛеся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною Світоліною

Леся Нікітюк прогулялася по Києву з першою ракеткою України Еліною Світоліною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спільна прогулянка зіркових подруг не залишилася без уваги користувачів мережі, а ось аутфит Нікітюк викликав у них подив і став приводом для жартів у коментарях.

  • Ліда, а ну глянь, я хоч у спідниці?
  • Леся, де штани? Мода модою, а тобі ще народжувати
  • Леся, ти десь спідницю забула? Красуня!!!
  • Довгонога Леся
  • Красуні
  • Леся довгоножка
  • Леся, та нафіга спідниця таким ногам!
  • Еліна - гордість країни! Чудово, що бачимо її вдома частіше
  • Які щасливі
  • Леся! Ти що, спідницю загубила?
  • Сподіваюся мама Кет не ругае доню за забутий вдома низ. Шорт не видно
  • Зірки!!!
  • Лесю, чи то плаття, чи то сорочка? Зате в чобітках

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільних знімком, на якому вона в 9-му класі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Элина Свитолина Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз