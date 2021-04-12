Леся, де штани? Нікітюк здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці з Еліною Світоліною
Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася прогулянкою зі своєю знаменитою подругою - тенісисткою Еліною Світоліною, яка нещодавно оголосила про заручини з французом. Дівчата зробили кілька знімків на "скляному мосту" у Києві, позуючи в обнімку.
Відповідні кадри Леді Ле опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для весняного променаду по українській столиці Світоліна вибрала чорні штани і червоний топ, а також чорну куртку. В руці вона тримає блакитну сумочку від Jacquemus.
Нікітюк ж віддала перевагу дещо дивному образу - ведуча позувала в ультракоротких бежевих шортах, які поєднала з білою сорочкою і дутою курткою, під якими їх практично і не видно. Лук доповнили високі чоботи і чорна сумка з ручкою-ланцюжком від Prada. Відзначимо, що вартість такої сумки - 1100 євро (36,500 гривень).
"Погуляли знатно. Еліна Світоліна, ти моя супержінка", - підписала кадри Леся.
Леся Нікітюк прогулялася по Києву з першою ракеткою України Еліною Світоліною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Спільна прогулянка зіркових подруг не залишилася без уваги користувачів мережі, а ось аутфит Нікітюк викликав у них подив і став приводом для жартів у коментарях.
- Ліда, а ну глянь, я хоч у спідниці?
- Леся, де штани? Мода модою, а тобі ще народжувати
- Леся, ти десь спідницю забула? Красуня!!!
- Довгонога Леся
- Красуні
- Леся довгоножка
- Леся, та нафіга спідниця таким ногам!
- Еліна - гордість країни! Чудово, що бачимо її вдома частіше
- Які щасливі
- Леся! Ти що, спідницю загубила?
- Сподіваюся мама Кет не ругае доню за забутий вдома низ. Шорт не видно
- Зірки!!!
- Лесю, чи то плаття, чи то сорочка? Зате в чобітках
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільних знімком, на якому вона в 9-му класі.