Лесю Нікітюк зазивають на новий сезон "Холостячки"

Леся Нікітюк на новому фото позувала в маленькій чорній сукні, яка вигідно відкрила нескінченні ноги телеведучої. Білявка похвалилася перед українцями новорічною ялинкою, каміном і гномами.

Дівчина опублікувала в Instagram новий пост, який привернув увагу та викликав багато захоплення, і фолловери стали закликати незаміжню красуню стати наступною героїнею "Холостячки".

"Шалена Лесяантриця вже прикрасила будинок, і сама вбралася.... Сукня тут ні при чому", - підписала публікацію у притаманному їй самоіронічному стилі зірка.

Лесю Нікітюк кличуть на "Холостячку" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Деякі підписники розкритикували Лесю за такий Little Black Dress, але в цілому ноги телеведучої стали предметом захоплення. Хоча подейкують, що без графічного редактора тут не обійшлося.

Леся Нікітюк вразила фанатів своїми ногами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ось що пишуть користувачі в коментарях:

"Леся, йди на "Холостячку" 2 сезон. Красива, успішна, умнічка.

Ще вище спідницю нада було...

Нескінченні ноги!

Ці ноги, ну просто ммм...

Фото - фотошоп.

Те враження, коли ноги довші за ялинку.

Володіти такими довгими ногами це взагалі законно?"

Відзначимо, що раніше Оля Полякова висловилася про шоу "Холостячка", сказавши, що такий формат їй більше до душі, ніж "Холостяк". Крім того, "королева ночі" закликала Лесю Нікітюк стати наступною героїнею шоу.

Нагадаємо, що в шоу "Холостячка" переміг комік і ведучий Олександр Еллерт, якому дісталося серце красуні-актриси Ксенії Мішиної.

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