Андрій Хливнюк відмовився від концерту з росіянами: ні копійки

Український музикант розповів, що не захотів виступати на одній сцені з росіянами

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів про нездійснений концерт в Європі. Фестиваль називався "Нашествие" і був організований росіянами в Іспанії. В одному ряду з українською командою повинні були стояти музиканти-росіяни, які підтримали анексію Криму.

Виступи повинні були проходити в різні дні, але Хливнюка це дуже збентежило. Його громадянська позиція не збігалася з іншими артистами

"І хоч я розумів, що жодної копійки, жодного цента не піде в бюджет окупанта, я до останнього моменту сумнівався", - розповів Ігорю Кондратюку Хливнюк у програмі на "5 каналі".

Український співак повідомив, що, на щастя, концерт перенесли через пандемію коронавірусу.

"Ми були на афішах і ця була боротьба. Боротьба за своюаудиторію закордоном, але водночас усвідомлення того, що ми вийдемо на одну сцену з підписантами і з тими, хто агітує окупацію іншого боку", - розповів фронтмен "Бумбокс".

Андрій Хливнюк розповів, що не хотів стояти на одній сцені з російськими музикантами

Як ми писали раніше, фронтмен української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк повідомив, що заразився коронавірусом.