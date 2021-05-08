Лілія Ребрик відзначає 40-річчя біля моря: яскраві сімейні фото
Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик 8 травня відзначає ювілей - їй виповнилося 40 років. Святковий день вона проводить з найближчими на березі моря - чоловік Андрій Дикий влаштував коханій приємний сюрприз.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала яскраві і щасливі пляжні кадри з чоловіком і донечками Діаною і Поліною.
На фото іменинниця відображена у вільному білосніжному платті, сонцезахисних окулярах і босоніж. Вона ефектно позує біля кромки прибою в компанії коханої сім'ї.
"Дика сімейка" також зробила мальовничий знімок на гойдалках на тлі моря. Вони відпочивають в курортному містечку Сіде в Туреччині.
Лілія поділилася своїм щастям і побажала всім того ж.
"Прокинулася, а за вікном - шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця - дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #дикасімейка! Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину! Привіт, мої 20*2. Дякую за все, що в мене є. Щастя - всім навколо, в кожне серце!" - написала Ребрик.
Лілія Ребрик відзначає 40-річний юілей в Туреччині з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарях шанувальники викупали ведучу в привітаннях і душевних побажаннях.
- Добре вам відпочити
- Вітаю. Нехай і надалі у Вас все буде тільки з любов'ю
- Щирі вітання і наша любов
- Лілія, з днем народження! Відмінного настрою, радості, оптимізму та успіхів у всьому, що запланували!
- Привітання, Лілія. Ви неймовірна. Нехай у світі буде більше таких як ви, довгих років вам
- Від щирого серця вітаю З Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень
- З днем народження. Сяйте так само яскраво, Ліля!
- Ліля з днем народження! Залишайтесь такою справжньою, жіночною, не втрачайте свою чарівність
- З днем народження!!! Бажаю вам здоров'я і простого сімейного щастя, тільки примножуючи його
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показала свій ідеальний сімейний квартет і зробила зізнання про дочок.