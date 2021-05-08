Лілія Ребрик відзначає 40-річчя біля моря: яскраві сімейні фото

Популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик 8 травня відзначає ювілей - їй виповнилося 40 років. Святковий день вона проводить з найближчими на березі моря - чоловік Андрій Дикий влаштував коханій приємний сюрприз.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала яскраві і щасливі пляжні кадри з чоловіком і донечками Діаною і Поліною.

На фото іменинниця відображена у вільному білосніжному платті, сонцезахисних окулярах і босоніж. Вона ефектно позує біля кромки прибою в компанії коханої сім'ї.

"Дика сімейка" також зробила мальовничий знімок на гойдалках на тлі моря. Вони відпочивають в курортному містечку Сіде в Туреччині.

Лілія поділилася своїм щастям і побажала всім того ж.

"Прокинулася, а за вікном - шумить лазурове море, пахне південним вітром, у повітрі літає аромат міцної турецької кави і моя кохана трійця - дикий і дівчатка - поруч. Такий ось сюрприз зробила мені #дикасімейка! Збори на море проходили з космічною швидкістю. Але у цілому світі я не знаю щасливішу за мене людину! Привіт, мої 20*2. Дякую за все, що в мене є. Щастя - всім навколо, в кожне серце!" - написала Ребрик.

Лілія Ребрик відзначає 40-річний юілей в Туреччині з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях шанувальники викупали ведучу в привітаннях і душевних побажаннях.