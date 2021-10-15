Лілія Ребрик показала чесні фото з чоловіком без гламуру і макіяжу: так і живемо

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася в мережі добіркою веселих і смішних фото зі своїм чоловіком, хореографом Андрієм Диким. За словами артистки, на цих кадрах вони вийшли дуже справжніми.

На фото Лілія та Андрій відображені під час веселощів на дні народження ведучого Анатолія Анатоліча. Парочка танцює і сміється, на одному знімку Дикий забавно схопив дружину за попу, а на іншому - з перебільшеним інтересом дивиться на її груди.

До слова, подружжя навіть одяглися в наряди, що поєднуються - сірі штани і білий верх, який у Ребрик плавно переходить в той же сірий. Талію вона підкреслила широким тканинним поясом.

Лілія Ребрик показала, як вони з чоловіком поводяться у звичайному житті (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як зазначила ведуча, саме такі фото найбільше характеризують їх з чоловіком у звичайному житті.

"Шок контент! Дикий & Ребрик! Жодного гламуру, жодного постановочного кадру, мінімум макіяжу - такі, як є насправді! Ці фото, як ніякі інші, характеризують нас! Ми так і живемо! Наше кохання приправляємо жартами, оптимізмом, сміхом і танцями. А що для Вас у стосунках найголовніше? P. S. Фото зроблені під час ДН Анатоліча", - поділилася артистка.

Підписники оцінили позитивні фото і засипали пару теплими коментарями.