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Лілія Ребрик показала ідеальний спосіб привчити дітей до дисципліни: у ритмі танцю

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 15:38
Лілія Ребрик показала ідеальний спосіб привчити дітей до дисципліни: у ритмі танцю Лиллия Ребрик з дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча зі старшою донькою придумала корисний спосіб підбадьоритися

Лілія Ребрик – уважна, турботлива мама, яка є ще й близькою подружкою для своїх дочок Діани і Поліни. Енергії і креативу їй не позичати. Так, Лілія, як невгамовна творча особистість, придумала оригинаальнный і захоплюючий спосіб привчити дитину до дисципліни вдома. Так, разом зі стрною донькою Діаною вона показала на сторінці в Instagram корисний танець, який допоможе запам'ятати важливі щоденні ритуали у веселій ігровій формі.

На відео зірка в синьому спортивному костюмі показує дівчинці оригінальну навчальну зарядку, яка ще і відмінно опрацьовує м'язи, допомагає підбадьоритися!

"Починаємо ранок з ранкової зарядки. Ви просили - ми зробили. Дивіться зі звуком. Секрет полягає в тому, що заохочувати дитину до корисних звичок потрібно тільки в ігровій формі, так і своїм прикладом (мамі не завадить). Дітям - цікаво, мамі - корисно, а татам – ммм", - запевнила ведуча.

Підписникам ведучої сподобалися її метод виховання, а також вони відзначили пластику і грацію Лілії.

"Які розумники. Якщо так всі будуть починати свій ранок, ніяких неврозів, депресій і панічних атак не буде", "Ліля, я балдію від того, як ви тягнете носочок. Як же це красиво", "Як здорово! Яка пластику! Яка класна енергія", "Мама просто красоточка! Діанка красуня!" - писали юзери.

Нагадаємо, що раніше Лиия Ребрик полонила шанувальників натуральною красою.

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