Лілія Ребрик підкорила атмосферною новорічною фотосесією з сім'єю в стилі family-look

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з сім'єю знялася в передсвятковій фотосесії і підкорила шанувальників атмосферними кадрами.

Для теплих новорічних фото біля ялинки "Дика сімейка" вбралася в стилі family-look, що додало знімкам особливого настрою.

Основним кольором був обраний ліловий і його відтінки. Так, Лілія з дочками Діаною і Поліною приміряли светри з однаковою в'язкою, до яких наділи спідниці. Малятка були в пишних сатинових, а їх зіркова мама - в елегантній атласній спідниці, до якої взула бежеві босоніжки на підборах.

Волосся Ребрик поклала красивими локонами і зробила легкий макіяж. Її чоловік і батько сімейства Андрій Дикий позував у білих брюках і ліловому світшоті.

"Обожнюємо сімейні фотосесії! Кілька разів на рік вибираємо собі образи, придумаємо стилістику, робимо гарні зачіски і легкий макіяж, беремо кілька нарядів і йдемо в фотостудію або запрошуємо фотографа. Спонтанні і незаплановані фотосесії, аматорські, коли знімаємо себе самі - теж любимо! І в студійній, і у "природній" фотосесії є свій шарм! Та головне, що на будь-який з них – справжні ми – "дикасімейка"!"- поділилася ведуча.

Також вона розповіла про милу сімейну традицію.

"А ще, у мене є хороша традиція: двічі на рік, на дні народження дітей я друкую фото з різних фотосесій, прикрашаю ними зал, роздаю якісь фото родичам, а решту - складаю в фотоальбом, щоб потім грітися теплими спогадами різних років, згадуючи саме той день, коли була зроблена фотографія", - зізналася Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми знялися в стильній і атмосферній святковій фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальникам дуже сподобалася фотосесія і вони написали багато теплих коментарів.